Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid en TV y streaming
El cuadro Merengue visita a su rival este martes por LaLiga de España.
Elche recibe la visita del Real Madrid durante este martes, en un duelo válido por la sexta fecha de LaLiga de España.
El cuadro local viene de empatar a 1 con Athletic, mientras que los Merengues registraron una goleada por 4-1 contra Rayo Vallecano en la jornada anterior.
Cuándo juega Elche vs. Real Madrid
El partido de Elche contra el Real Madrid es este martes 15 de septiembre a las 16:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Martínez Valero de España.
Dónde ver a Elche vs. Real Madrid
El partido de Elche contra el Real Madris se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.
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