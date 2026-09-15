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    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid en TV y streaming

    El cuadro Merengue visita a su rival este martes por LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto de redes sociales @realmadrid

    Elche recibe la visita del Real Madrid durante este martes, en un duelo válido por la sexta fecha de LaLiga de España.

    El cuadro local viene de empatar a 1 con Athletic, mientras que los Merengues registraron una goleada por 4-1 contra Rayo Vallecano en la jornada anterior.

    Cuándo juega Elche vs. Real Madrid

    El partido de Elche contra el Real Madrid es este martes 15 de septiembre a las 16:30 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Martínez Valero de España.

    Dónde ver a Elche vs. Real Madrid

    El partido de Elche contra el Real Madris se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.

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