Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto de redes sociales @realmadrid

Elche recibe la visita del Real Madrid durante este martes, en un duelo válido por la sexta fecha de LaLiga de España.

El cuadro local viene de empatar a 1 con Athletic, mientras que los Merengues registraron una goleada por 4-1 contra Rayo Vallecano en la jornada anterior.

Cuándo juega Elche vs. Real Madrid

El partido de Elche contra el Real Madrid es este martes 15 de septiembre a las 16:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Martínez Valero de España.

Dónde ver a Elche vs. Real Madrid

El partido de Elche contra el Real Madris se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.