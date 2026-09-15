Tras incendio en hogar de Pitrufquén: gobierno anuncia plan para fortalecer fiscalización y ampliar oferta de cuidados para personas mayores

Tras el trágico incendio que destruyó el hogar de ancianos El Edén, en la comuna de Pitrufquén, y que dejó a 16 personas fallecidas y otras diez evacuadas, los ministerios de Salud y de Desarrollo Social y Familia anunciaron esta jornada un plan para hacer frente a la situación de las residencias, fortalecer su fiscalización y ampliar las alternativas de cuidado.

“Como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como gobierno, nos hemos articulado estos días para poder darle una respuesta a los sobrevivientes y poder garantizar que puedan acceder a los distintos dispositivos de cuidado, y que estos se encuentren bien”, afirmó al respecto esta jornada la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

Según indicó la secretaria de Estado, la tragedia ocurrida “refleja un problema de fondo, un problema estructural que nuestro país durante décadas no ha podido solucionar”.

“Y en un contexto de envejecimiento de la población, en que tenemos a 3.6 millones de personas mayores de 60 años, es el momento de hacernos cargo”, sentenció.

En esta línea, la autoridad del Mideso, junto a la ministra de Salud, May Chomali, dio a conocer un plan de corto, mediano y largo plazo que desarrollarán a raíz de la tragedia enfocado en reforzar la seguridad y ampliar la oferta de cuidados para personas mayores.

“La primera medida será fortalecer las condiciones para reaccionar frente a una emergencia y entregar a las familias información clara sobre las residencias que cuentan con resolución sanitaria”, afirmó Wulf.

Al respecto, la secretaria de Estado indicó que como gobierno ya venían trabajando para fortalecer la protección y el cuidado de las personas mayores.

“Lo ocurrido en Pitrufquén nos obliga a acelerar ese trabajo, reforzar la coordinación entre las instituciones y entregar respuestas concretas. Nuestro objetivo es que las familias cuenten con información clara y que las personas mayores reciban cuidados adecuados, en espacios seguros y acordes con sus necesidades”, señaló.

En este sentido, la titular de la cartera de Salud indicó que ahora se dispondrá públicamente de la oferta de Eleam (Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores) que cuentan con resolución sanitaria.

“Transparentar la información a las familias de cuáles son aquellos dispositivos que cumplen con todas las exigencias que están incorporadas en el Decreto 20, que son centros para la atención de adultos mayores con diferentes niveles de dependencia, sin dependencia, mediana dependencia o alto nivel de dependencia, y así puedan saber si el lugar donde ellos van a llevar a sus adultos mayores cumple con estas exigencias”, señaló.

Asimismo, indicó, las fiscalizaciones abarcarán tanto a los establecimientos autorizados como a aquellos que aún no cuentan con resolución sanitaria, “focalizadas en aspectos preventivos, para ver si estas instituciones, al menos, tienen las condiciones para enfrentar emergencias”.

Según detalló Chomali, el Minsal ha catastrado cerca de 500 establecimientos sin autorización sanitaria, a partir de información recogida principalmente por los centros de atención primaria que concurren a vacunar a personas mayores. En este sentido, advirtió que podrían existir otros recintos que todavía no han sido identificados.

Sumado a esto, el gobierno también revisará estrategias de acompañamiento para lograr la formalización de residencias no autorizadas, evaluando alternativas diferenciadas para personas autovalentes y para quienes presentan dependencia moderada o severa.

Se buscarán también, añadió la ministra, alternativas de infraestructura pública en desuso, que pueda ser utilizada por fundaciones para generar más cupos para personas que requieran cuidados.