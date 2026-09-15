SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    Claudio Pizarro Por 
    Claudio Pizarro
    adam smith

    Hace 250 años se publicó La riqueza de las naciones de Adam Smith, considerado el padre de la economía. Al mismo tiempo se iniciaba la independencia americana, fundada en principios de libertad, con un experimento, la democracia. No es baladí que Smith fuera profesor de filosofía moral.

    Pese a la relevancia de este autor, surge una pregunta: ¿cuánto lo hemos leído o estudiado en las empresas? Casi 20 años antes, había publicado La teoría de los sentimientos morales (1759). Ambos libros conforman, en realidad, una obra integral. Si bien sentó las bases de la economía, al mismo tiempo la conectó indisolublemente con la filosofía, reconociendo que cada decisión se da en un contexto ético y social.

    Entre sus conceptos más importantes, Smith visualizó la relevancia de la división del trabajo como fuente de productividad; que el intercambio y el interés personal, bien encauzados, fomentan el bienestar general; y que la verdadera fuente de riqueza es la capacidad de producir bienes y servicios mediante el trabajo. Pero, sobre todo, advirtió que la libertad económica no existe sin reglas: la competencia requiere instituciones de justicia sólidas. Asimismo, destacó que la simpatía (empatía) modera la conducta humana, actuando como un freno moral frente al egoísmo desmedido, y que el Estado tiene el deber ineludible de invertir en infraestructura y educación pública para el beneficio de toda la sociedad. El mercado no opera sin ciudadanos empoderados e instituciones fuertes, pero no abusivas.

    Qué duda cabe de que para tener mejores empresas hoy, es urgente que las decisiones no solo se basen en criterios económicos, sino también filosóficos, tal como lo planteó Smith hace casi tres siglos. Su comprensión de la economía era profundamente humana: basada en la libertad, pero preocupada por límites debidos y el foco en el bien común.

    Es precisamente en su visión sobre la educación pública donde encontramos un eco alarmante con nuestro presente. Acabamos de conocer la preocupante caída en los resultados de la medición PISA 2025 en jóvenes de 15 años en países de la OCDE. Estamos incubando un problema estructural mayor: las nuevas generaciones muestran crecientes dificultades para procesar operaciones matemáticas simples y para comprender lo que leen y el contexto en el que se desenvuelven.

    Las empresas requieren profesionales capaces de empatizar, cooperar y comprender las reglas del juego. Por ello, hoy es urgente que los ingenieros tengan formación humanista, además de instalar prácticas “humanas” al interior de nuestras organizaciones, como grupos de discusión, clubes de lectura o charlas de divulgación, que suplan estos vacíos. Lo aparentemente inútil, como la literatura y la filosofía, es en realidad estratégico, porque mejora el razonamiento, juicio y criterio de quienes toman las decisiones.

    Volver al Adam Smith filósofo es casi una obligación. Las exigencias a los equipos profesionales son cada vez mayores. Sin una mirada de sistema y con la capacidad para comprender la complejidad, los esfuerzos son estériles. Se requieren profesionales que entiendan la técnica, pero que también comprendan a las personas y las relaciones entre ellas, ya que como señaló Smith, actuamos por interés propio, pero también nos preocupamos por los demás a través de la empatía y la conciencia. Solo construiremos empresas capaces de crear riqueza sostenible en el siglo XXI, incorporando la filosofía y la literatura en nuestro proceso de toma de decisiones.

    *El autor de la columna es profesor adjunto de ingeniería industrial en la Universidad de Chile y managing partner en CIS Consultores.

    Más sobre:OpiniónAdam SmithEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    Cita entre Kast y Orrego genera desconcierto en republicanos tras fallida ofensiva del partido para destituir al gobernador

    Señal contra el crimen: 300 efectivos de seguridad y diversas autoridades dirán presente en visita de Kast a San Bernardo

    “Dijo ‘yo la maté’ en más de 20 oportunidades”: el relato de la carabinera que oyó confesión por crimen de Mariana Sepúlveda

    Lo más leído

    1.
    La paradoja del empresario: el malo de la película

    La paradoja del empresario: el malo de la película

    2.
    Apostando por la diplomacia comercial

    Apostando por la diplomacia comercial

    3.
    El fanatismo, ¿de la moderación?

    El fanatismo, ¿de la moderación?

    4.
    Estrecho de Magallanes: mirar hacia adentro

    Estrecho de Magallanes: mirar hacia adentro

    5.
    Migración: los buenos y los malos

    Migración: los buenos y los malos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército
    Chile

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    Cita entre Kast y Orrego genera desconcierto en republicanos tras fallida ofensiva del partido para destituir al gobernador

    Señal contra el crimen: 300 efectivos de seguridad y diversas autoridades dirán presente en visita de Kast a San Bernardo

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado
    Negocios

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado

    Ministerio de Minería reingresa dos trámites de CEOL a Contraloría: Laguna Verde y Ascotán

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años
    El Deportivo

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    Dónde ver y a qué hora es el partido del Montreal de Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    Tres denuncias ingresadas: la lucha de escritorios que sacude a la Primera B

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”
    Cultura y entretención

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque
    Mundo

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    ¿Qué implica el rechazo de la Corte Suprema a los planes de Trump para restringir el voto por correo?

    Rusia afirma que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio pese a las acciones de Estados Unidos

    Novedosas ideas para el menú dieciochero
    Paula

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo