Leer en tiempos de scroll

En tiempos vertiginosos, atrapados por los cambios y la inmediatez, surge el scrolling como un reemplazo de la lectura de libros y revistas. Los niños también tienen acceso a dispositivos digitales que los envuelven en estímulos permanentes, pero que no siempre les aportan una lectura creativa que los lleve por el camino del pensamiento más profundo y enriquecedor. Bajo este contexto, en el cual tenemos acceso a información ilimitada al alcance de la mano, quizás leemos bastante, aunque de manera superficial.

Seguramente, muchos comenzamos el día leyendo algo y lo cerramos de la misma manera, revisando las últimas novedades. Pero ¿estamos realmente leyendo o el scrolling está neutralizando nuestra capacidad de leer con conciencia e involucrarnos con dicha lectura?

Es cierto que ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con el mundo, lo cual también involucra la lectura y la forma en que absorbemos la ilimitada información disponible. Eso no necesariamente significa que adultos, niños y jóvenes lean menos, pero sí de manera distinta, no siempre mejor. Se trata de una lectura más fragmentada, más rápida y sometida a estímulos que se suceden con un tren de ruido inacabable. Se trata, muchas veces, de una lectura menos reflexiva.

Es justamente esto último, lo que hace que leer hoy requiera de una orientación más crítica, pues de lo contrario los algoritmos terminarán adormeciendo nuestra capacidad de asombro, así como nuestro criterio y libertad. Esta es parte de la brecha educativa del presente y que impactará el futuro. Estamos en la era del scrolling, donde leer no necesariamente significa comprender y entrar en mundos inimaginables; porque ese dedo que me ayuda a hacer scroll avanza muchas veces de manera automática, casi inconsciente. Es como asomarse a ver el mundo desde afuera, a través de espasmos o destellos, sin involucramiento real.

Y vemos que esto se acrecienta en niños y jóvenes. Porque justamente la brecha no está en quienes saben leer y quienes no, sino en quienes son capaces de comprender, detenerse ante la curiosidad, pensar de manera profunda, retroceder un par de páginas para volver a leer con atención; y quienes siguen haciendo scroll, luchando contra la tentación de cambiar de rumbo al recibir una nueva notificación.

Los últimos resultados de PISA 2025 muestran que en Chile solo un 62% de los estudiantes de 15 años alcanza al menos el nivel básico de comprensión lectora. Es decir, casi cuatro de cada diez no logran ese umbral. Y apenas un 2% alcanza los niveles superiores de lectura, aquellos que permiten comprender textos extensos. Cifras que nos debieran ocupar. Pero ¿qué porcentaje de esos niños no tiene acceso a un teléfono móvil? Muy pocos.

La gran pregunta entonces no es cuánto estamos leyendo, sino qué y cómo lo estamos haciendo.

En la sociedad del exceso de información y de una desmesura que inunda las redes sociales, tenemos la oportunidad de hacer scrolling en todo momento; el valor está en esforzarnos por comprender nuestro entorno, saber interpretarlo y hacernos parte de él. Este entorno no se reduce a lo externo, sino también al mundo interior que solo se construye desde la reflexión involucrada, desde las preguntas más íntimas. Así, después de pasar décadas buscando respuestas, hoy emerge la época de las preguntas.

En este camino, aparece una señal alentadora. PISA 2025 muestra que un 77,1% de los estudiantes en Chile señala que le gusta aprender cosas nuevas en el colegio (promedio OCDE: 68,8%), y un 77,9% indica que le gusta saber cómo funcionan las cosas. ¡Aprovechemos esa luz!

Nos convoca el gran desafío educacional de potenciar la lectura, despertando la curiosidad en distintos formatos, papel y digital, haciendo convivir ambos mundos, pero sin renunciar a la calidad en el tiempo, atención y profundidad de la lectura. En este desafío el apoyo a profesores y docentes en todo el país surge como un objetivo no solo estratégico, sino profundamente humano para Chile.

Por Lucas Palacios Covarrubias, Rector Inacap