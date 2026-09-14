SEC formula cargos a Enel por medición irregular que podría afectar a más de 56 mil clientes

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), formuló cargos contra Enel Distribución Chile por eventuales incumplimientos a la normativa eléctrica relacionados con medidores que continuaban registrando consumo de energía aun cuando no existían artefactos eléctricos conectados o en funcionamiento en las viviendas.

En un comunicado el organismo precisó que la investigación se inició a partir de denuncias por cobros excesivos presentadas por familias de viviendas sociales de la comuna de Pudahuel. En el marco de las fiscalizaciones, Enel informó a la SEC que había detectado esta anomalía en medidores de la marca Nansen, cuyo universo alcanzaría a más de 56 mil unidades instaladas en su zona de concesión.

Durante una inspección realizada por profesionales de la SEC en los condominios Las Golondrinas y El Laurel, ubicados en Pudahuel, se comprobó que algunos de estos medidores seguían avanzando y registrando energía, pese a que el interruptor general del tablero eléctrico del departamento se encontraba abierto. Esto significa que el equipo registraba consumos aunque las cargas eléctricas de la vivienda estaban completamente desconectadas, agregó el organismo.

Indicó que la fiscalización también detectó que, después de conocerse la anomalía, brigadas de la empresa habían efectuado un nuevo conexionado del conductor neutro de algunos medidores, distinto al especificado técnicamente por el fabricante en su manual. “Esta actuación se realizó pese a que la SEC había instruido a Enel presentar y ejecutar un plan de reemplazo de los equipos con anomalías”, afirmó.

Cargos

Con estos antecedentes, la SEC formuló cargos a Enel, pues la empresa habría incumplido su obligación de asegurar que los consumos fueran correctamente medidos y facturados.

Frente a la gravedad de los antecedentes detectados en el transcurso de la investigación, la SEC instruyó a Enel Distribución suspender la facturación del servicio eléctrico a todos los clientes cuyos puntos de consumo estén asociados a medidores con las anomalías descritas. Esta suspensión deberá mantenerse hasta que los equipos sean reemplazados por medidores que registren correctamente el consumo y dicho reemplazo sea informado y verificado por la Superintendencia.

La empresa también deberá abstenerse de efectuar cortes de suministro a estos clientes por boletas o facturas impagas mientras se mantenga en curso el procedimiento administrativo. En caso de que ya se hayan realizado cortes, Enel deberá reponer inmediatamente el servicio eléctrico.

La Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, señaló que “la empresa debe identificar a todos los clientes involucrados y adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación, mientras la SEC continúa desarrollando el procedimiento administrativo y las fiscalizaciones correspondientes”.

La formulación de cargos da inicio a un procedimiento sancionatorio en el cual Enel Distribución dispone de 15 días hábiles, contados desde la notificación, para presentar sus descargos. Una vez analizados esos antecedentes, la SEC determinará las responsabilidades y eventuales sanciones que correspondan.

Asimismo, como medida preventiva, la SEC prohibió transitoriamente la comercialización de los medidores marca Nansen, modelo N12U01, correspondientes a las partidas investigadas, y ordenó su retiro del comercio mientras se desarrolla la investigación.

Respuesta de la empresa

En tanto, mediante una declaración pública, Enel Distribución señaló que los medidores identificados cuentan con las certificaciones correspondientes y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa eléctrica aplicable.

Asimismo la compañía dijo que “detectó que la arquitectura de medición de determinados medidores convencionales instalados a algunos clientes de nuestra zona de concesión, combinada con condiciones específicas de algunas instalaciones interiores de estos clientes, podía generar registros de consumo de energía aun en ausencia de carga conectada. Los análisis realizados permitieron determinar que esta situación es acotada y no corresponde al comportamiento habitual de los equipos cuando operan en condiciones normales”.

Por ello, afirmó que la empresa se encuentra implementando una solución técnica para abordar esto. También dijo que desde que se identificó esta situación implementó un plan de acción que contempla la revisión de los casos detectados, la evaluación y adopción de las medidas técnicas necesarias, el análisis de la facturación asociada y la ejecución de las regularizaciones comerciales que correspondan.

Añadió que este proceso se encuentra actualmente en desarrollo y ha sido debidamente informado a la autoridad competente.