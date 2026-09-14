SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? El áspero balance del PC previo a su conferencia

    En el marco de un nuevo pleno del comité central, la colectividad repasó su experiencia en la administración anterior, donde participaron como ministros Camila Vallejo, Jeannette Jara, Jaime Gajardo y Nicolás Cataldo. En la cita se reflotaron los pendientes que dejó el Ejecutivo. Varios extrañaron, sin embargo, que existiera un balance autocrítico sobre el rol de la directiva encabezada por Carmona.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Comité central Partido Comunista.

    Este fin de semana el Partido Comunista juntó una vez más al pleno de su comité central. Se trata de la instancia que reúne a los casi 100 dirigentes más importantes de la colectividad que encabeza Lautaro Carmona, quienes se reunieron para intentar resolver un tema que definen como pendiente: ¿Cómo fue el gobierno del expresidente Gabriel Boric y cómo se evalúa el rol que ejerció el PC dentro de este?

    En sus últimos meses, la administración de Boric llegó a tener a cuatro ministros: Camila Vallejo (Segegob), Jeannette Jara (Trabajo), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación). Todos ellos quedaron en más de una ocasión en posiciones incómodas por las críticas de las figuras del PC al Ejecutivo.El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue; el dirigente, Juan Andrés Lagos, o el propio Lautaro Carmona fueron los más crudos para la evaluar la gestión del Ejecutivo.

    Por lo mismo, la jornada de reflexión comunista sobre su paso por el gobierno tomó mayor relevancia y los resultados se expondrán en unas semanas más, cuando inicie la conferencia de la tienda (proceso de reflexión más intenso que va más allá del comité central).

    Según la descripción del propio PC, en sus redes sociales, la cita sirvió para abordar “los desafíos del momento político, recogiendo experiencias de lo que fue nuestro aporte al gobierno del presidente Gabriel Boric y reafirmando el trabajo con el mundo social y sindical para un presente que responda a las angustias de las familias trabajadoras”.

    La jornada fue dinámica. Inició con Carmona exponiendo ante el pleno un documento que sirvió como pauta de discusión para lo que vino a continuación: la división de los presentes en cuatro grupos de discusión. En cada uno de estos, los distintos dirigentes tuvo su espacio para expresar su opinión, la que luego fue recogida por miembros de la mesa, quienes se encargarán de sistematizar en un documento de síntesis las principales conclusiones, para presentarlo en la conferencia.

    Uno de esos cuatro grupos juntó a los exministros Camila Vallejo y Jaime Gajardo, además de otras figuras como el exdiputado Hugo Gutiérrez; la secretaria general, Bárbara Figueroa; la consejera regional de la RM, María Eugenia Puelma; el exasesor de la Presidencia, Fernando Carmona, y el senador Daniel Núñez.

    Comité central Partido Comunista.

    Por nombres fue el más llamativo de los cuatro grupos. Su discusión, en todo caso, fue en términos similares al del resto, al estar guiado por el informe leído al inicio por Lautaro Carmona.

    En la discusión se hizo un repaso de los pendientes de Boric y se abordó la idea de que el expresidente dejó pasar los primeros seis meses de su gobierno -a la espera del resultado de la Convención Constitucional- para empujar el programa, tesis a la que el exmandatario se ha opuesto abiertamente.

    También se mencionaron como grandes traspiés del gobierno de Boric el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve -quien abandonó el Ejecutivo tras una denuncia por delitos sexuales- y el lío de platas entre organizaciones del Estado y fundaciones.

    No todos fueron puntos bajos. También se reconocieron los avances de Palacio, como la empresa nacional del litio y la agenda que impulsaron los mismos ministros del PC, como las materias laborales (40 horas, sueldo mínimo, pensiones) de Jara, y los avances de Gajardo en temas de justicia.

    La conclusión con la que se quedaron varios de los dirigentes, coinciden cinco asistentes de grupos distintos, es que el gobierno de Boric quedó al debe con el avance de su programa y que los ministros del PC debieron operar en base a esa misma hoja de ruta.

    Comité central Partido Comunista.

    ¿Y la evaluación a la mesa de Carmona?

    Desde el mundo “gobiernista”, en todo caso, también hubo reparos tras la cita, pues varios extrañaron que dentro del marco de la discusión se evaluara el rol que ejerció la propia directiva del PC encabezada por Carmona durante el gobierno de Boric.

    Los exministros PC tienen un juicio crítico, pues no fueron pocas las ocasiones en las que la tienda de Vicuña Mackenna abrió flancos a La Moneda. Los casos se repiten de memoria: Daniel Jadue y su situación judicial, la bullada salida de Juan Andrés Lagos del gobierno y las diversas ocasiones en las que marcaron diferencias con la postura internacional del gobierno.

    Comité central Partido Comunista.

    Además del grupo donde estuvieron Vallejo y Gajardo hubo uno que juntó a figuras como la senadora Karol Cariola con la diputada Daniela Serrano; otro donde estuvo Nicolás Cataldo, Karen Araya y Juan Andrés Lagos, y otro con Carmona, Daniel Jadue y Patricio Palma.

    Comité central Partido Comunista.

    Jeannette Jara no estuvo presente por compromisos en el extranjero.

    Más sobre:PCPartido ComunistaGabriel BoricIzquierdaLautaro Carmona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras incendio en hogar de Pitrufquén: gobierno anuncia plan para fortalecer fiscalización y ampliar oferta de cuidados para personas mayores

    Informe global sostiene que la democracia en EE.UU. está en su nivel más bajo en 50 años

    Lo vemos después del 18

    Bachelet expone en Brasil y evalúa viaje a Nueva York en días clave de su candidatura

    Gobierno activa plan de salvataje para proyecto de Sala Cuna e inicia negociaciones con el PDG

    Tribunal fija audiencia de revisión de cautelares para imputado por triple homicidio de La Reina

    Lo más leído

    1.
    Ministro Alvarado instruye al gabinete a ordenarse tras descoordinaciones entre ministros que inquietan al oficialismo

    Ministro Alvarado instruye al gabinete a ordenarse tras descoordinaciones entre ministros que inquietan al oficialismo

    2.
    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    3.
    Gobierno activa plan de salvataje para proyecto de Sala Cuna e inicia negociaciones con el PDG

    Gobierno activa plan de salvataje para proyecto de Sala Cuna e inicia negociaciones con el PDG

    4.
    Bachelet expone en Brasil y evalúa viaje a Nueva York en días clave de su candidatura

    Bachelet expone en Brasil y evalúa viaje a Nueva York en días clave de su candidatura

    5.
    Longton (RN) llama a Kast a acotar intervenciones de sus ministros: “No pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

    Longton (RN) llama a Kast a acotar intervenciones de sus ministros: “No pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

    6.
    Kast instruye “plan de emergencia laboral” a corto plazo y partidos oficialistas comprometen apoyo para acelerar medidas

    Kast instruye “plan de emergencia laboral” a corto plazo y partidos oficialistas comprometen apoyo para acelerar medidas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid en TV y streaming

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Tras incendio en hogar de Pitrufquén: gobierno anuncia plan para fortalecer fiscalización y ampliar oferta de cuidados para personas mayores
    Chile

    Tras incendio en hogar de Pitrufquén: gobierno anuncia plan para fortalecer fiscalización y ampliar oferta de cuidados para personas mayores

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Bachelet expone en Brasil y evalúa viaje a Nueva York en días clave de su candidatura

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca
    Negocios

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Lo vemos después del 18
    Tendencias

    Lo vemos después del 18

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Nicolás Massú desafía a la poderosa España en la Copa Davis: “Siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo”
    El Deportivo

    Nicolás Massú desafía a la poderosa España en la Copa Davis: “Siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo”

    Nuevo récord, elogios de Lamine Yamal y un inicio histórico en LaLiga: las claves del gran momento de Pellegrini en Betis

    Llega el cuarto oro para Chile: Josefa Ramos triunfa en el patinaje artístico en los Odesur

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos
    Tecnología

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Mon Laferte estrena su nuevo Tiny Desk en Washington y cargado a sus discos más recientes
    Cultura y entretención

    Mon Laferte estrena su nuevo Tiny Desk en Washington y cargado a sus discos más recientes

    Muere a los 85 años Patricio Guzmán, director esencial del cine documental chileno

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco

    Informe global sostiene que la democracia en EE.UU. está en su nivel más bajo en 50 años
    Mundo

    Informe global sostiene que la democracia en EE.UU. está en su nivel más bajo en 50 años

    Diez veces más potente que el fentanilo: la ciclorfina, la droga que comienza a causar estragos en las calles de EE.UU.

    El Kremlin considera “una muy buena idea” la propuesta de Trump para tregua energética entre Rusia y Ucrania

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”