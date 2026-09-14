¿Cómo fue el gobierno de Boric? El áspero balance del PC previo a su conferencia

Este fin de semana el Partido Comunista juntó una vez más al pleno de su comité central. Se trata de la instancia que reúne a los casi 100 dirigentes más importantes de la colectividad que encabeza Lautaro Carmona, quienes se reunieron para intentar resolver un tema que definen como pendiente: ¿Cómo fue el gobierno del expresidente Gabriel Boric y cómo se evalúa el rol que ejerció el PC dentro de este?

En sus últimos meses, la administración de Boric llegó a tener a cuatro ministros: Camila Vallejo (Segegob), Jeannette Jara (Trabajo), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación). Todos ellos quedaron en más de una ocasión en posiciones incómodas por las críticas de las figuras del PC al Ejecutivo.El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue; el dirigente, Juan Andrés Lagos, o el propio Lautaro Carmona fueron los más crudos para la evaluar la gestión del Ejecutivo.

Por lo mismo, la jornada de reflexión comunista sobre su paso por el gobierno tomó mayor relevancia y los resultados se expondrán en unas semanas más, cuando inicie la conferencia de la tienda (proceso de reflexión más intenso que va más allá del comité central).

Según la descripción del propio PC, en sus redes sociales, la cita sirvió para abordar “los desafíos del momento político, recogiendo experiencias de lo que fue nuestro aporte al gobierno del presidente Gabriel Boric y reafirmando el trabajo con el mundo social y sindical para un presente que responda a las angustias de las familias trabajadoras”.

La jornada fue dinámica. Inició con Carmona exponiendo ante el pleno un documento que sirvió como pauta de discusión para lo que vino a continuación: la división de los presentes en cuatro grupos de discusión. En cada uno de estos, los distintos dirigentes tuvo su espacio para expresar su opinión, la que luego fue recogida por miembros de la mesa, quienes se encargarán de sistematizar en un documento de síntesis las principales conclusiones, para presentarlo en la conferencia.

Uno de esos cuatro grupos juntó a los exministros Camila Vallejo y Jaime Gajardo, además de otras figuras como el exdiputado Hugo Gutiérrez; la secretaria general, Bárbara Figueroa; la consejera regional de la RM, María Eugenia Puelma; el exasesor de la Presidencia, Fernando Carmona, y el senador Daniel Núñez.

Comité central Partido Comunista.

Por nombres fue el más llamativo de los cuatro grupos. Su discusión, en todo caso, fue en términos similares al del resto, al estar guiado por el informe leído al inicio por Lautaro Carmona.

En la discusión se hizo un repaso de los pendientes de Boric y se abordó la idea de que el expresidente dejó pasar los primeros seis meses de su gobierno -a la espera del resultado de la Convención Constitucional- para empujar el programa, tesis a la que el exmandatario se ha opuesto abiertamente.

También se mencionaron como grandes traspiés del gobierno de Boric el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve -quien abandonó el Ejecutivo tras una denuncia por delitos sexuales- y el lío de platas entre organizaciones del Estado y fundaciones.

No todos fueron puntos bajos. También se reconocieron los avances de Palacio, como la empresa nacional del litio y la agenda que impulsaron los mismos ministros del PC, como las materias laborales (40 horas, sueldo mínimo, pensiones) de Jara, y los avances de Gajardo en temas de justicia.

La conclusión con la que se quedaron varios de los dirigentes, coinciden cinco asistentes de grupos distintos, es que el gobierno de Boric quedó al debe con el avance de su programa y que los ministros del PC debieron operar en base a esa misma hoja de ruta.

Comité central Partido Comunista.

¿Y la evaluación a la mesa de Carmona?

Desde el mundo “gobiernista”, en todo caso, también hubo reparos tras la cita, pues varios extrañaron que dentro del marco de la discusión se evaluara el rol que ejerció la propia directiva del PC encabezada por Carmona durante el gobierno de Boric.

Los exministros PC tienen un juicio crítico, pues no fueron pocas las ocasiones en las que la tienda de Vicuña Mackenna abrió flancos a La Moneda. Los casos se repiten de memoria: Daniel Jadue y su situación judicial, la bullada salida de Juan Andrés Lagos del gobierno y las diversas ocasiones en las que marcaron diferencias con la postura internacional del gobierno.

Comité central Partido Comunista.

Además del grupo donde estuvieron Vallejo y Gajardo hubo uno que juntó a figuras como la senadora Karol Cariola con la diputada Daniela Serrano; otro donde estuvo Nicolás Cataldo, Karen Araya y Juan Andrés Lagos, y otro con Carmona, Daniel Jadue y Patricio Palma.

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Jeannette Jara no estuvo presente por compromisos en el extranjero.