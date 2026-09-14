Entradas agotadas y Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

Un repleto Court Anita Lizana albergó la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis, imagen que se repetirá este fin de semana ante España.

El Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional nuevamente será escenario de una confrontación histórica. Este sábado 19 y domingo 20 albergará la serie de Copa Davis entre Chile y España, cuyo ganador avanzará al grupo de los ocho mejores del certamen.

El recinto de Ñuñoa tendrá en esta ocasión un aforo ampliado de 5.600 personas, 800 más que en la confrontación ante Serbia en febrero pasado. Esta infraestructura se divide en las 3.300 butacas fijas que tiene el coliseo y se agregarán tribunas mecano con capacidad para 2.300 espectadores. Además, se dispondrá de 60 guardias privados para reforzar la seguridad.

El tradicional escenario fue el escogido por sobre otros, como la Medialuna de Rancagua. Esta última fue descartada debido a la realización de fondas en el lugar, por lo que se optó por mantener la sede en la Región Metropolitana. La organización ha estado a cargo de The Match, reconocida productora que estuvo a cargo de la exitosa serie ante Serbia y la Copa Davis Junior, y las entradas están prácticamente vendidas para las dos jornadas. También se agotaron los 500 estacionamientos disponibles por el acceso frente a la calle Pericles.

Y si bien también habrá fondas en el Estadio Nacional, la Unidad de Eventos Masivos de la Delegación Presidencial aprobó la realización de la serie sin mayor objeciones. Igualmente, sí se debió cambiar la ubicación de los parlantes para que apunten desde el norte hacia el sur.

Asimismo, también existe un plan de contingencia en caso de que se concrete el pronóstico de chubascos para el domingo 19. En la organización, disponen de una carpa especial para cubrir el rectángulo de arcilla y hacer más rápida la reanudación en caso de que así se requiera, siguiendo los protocolos que establece World Tennis para estas situaciones.

Por su parte, Nicolás Massú ha seguido con mucha atención cada detalle de los trabajos de mantenimiento de la cancha. En general, señalan desde la organización, la arcilla se encontraba en buenas condiciones al inicio de la producción. De todos modos, el encordador Exequiel Carvajal, más conocido como Yogurt de Mora, y personal de la Academia Alto Tenis han realizado labores para afinar algunos aspectos, junto con enviarle reportes diarios al capitán sobre sus avances en los días previos. ¿La pelota del evento? Chile eligió la Wilson Roland Garros.

Este domingo también se concretó una reunión cumbre entre Massú y el nuevo presidente de la Fetech, Juan Bugueño. En ella se planificaron detalles de la serie de este fin de semana. Además, se analizaron distintos aspectos deportivos. Por otra parte, el flamante timonel le presentó el plan estratégico del mandato del directorio que encabeza.

En cuanto a la transmisión, la serie no será emitida por televisión abierta y solo irá por Directv y Paramount+, en una alianza similar a la del reciente Mundial de Fútbol.

Invitados y homenajes

La organización tiene contemplados dos homenajes antes del inicio del primer punto de la serie. Uno, al tenista Tito Zerené, quien en octubre cumplirá 102 años y aún sigue compitiendo con bastante éxito. Mientras que el otro reconocimiento será para los finalistas de la Copa Davis de 1976, un grupo integrado por Patricio Cornejo, los hermanos Álvaro y Jaime Fillol; Belus Prajoux y Hans Gildemeister.

Asimismo, dentro de los invitados para las dos jornadas, se encuentran el ministro del Deporte Francisco Riveros y la subsecretaria María Paz Ríos. También fue convidado el Presidente de la República José Antonio Kast, pero hasta el momento no ha confirmado su presencia en el evento.

Por otra parte, al igual que para los homenajes, la Federación de Tenis pidió autorización a World Tennis para adelantar el sorteo al jueves 17, debido a que el viernes 18 es feriado. La entidad internacional dio luz verde a la solicitud, por lo que se llevará a cabo a las 13.00 en el Hotel Hyatt Centric de Las Condes, donde ambas delegaciones se alojarán.

Los hispanos llegaron este domingo, con un contingente de 21 personas. Destacan el capitán David Ferrer, la naciente estrella Rafael Jódar (14º), que hasta última hora mantuvo la incertidumbre, además de los promisorios Daniel Mérida (41º) y Martín Landaluce (62º), a quienes se suman los experimentados Jaume Munar (68º) y Pedro Martínez (132º).

Ese mismo día, Chile comenzó sus entrenamientos con el capitán Nicolás Massú y los tenistas Alejandro Tabilo (28º), Christian Garin (133º), Tomás Barrios (139º) y Matías Soto (237º), mientras que Benjamín Pérez (1.797º) asoma como el quinto integrante del equipo. Los entrenamientos se están llevando a cabo en turnos dobles, y con la ilusión de dar uno de los más grandes batacazos de la historia del tenis nacional.