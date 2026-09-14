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    Culto

    Oasis anuncia nuevas presentaciones en 2027: no incluye Sudamérica

    Tras regresar en una gira internacional en el 2025, la banda de los Gallagher vuelve a la carretera el próximo año con fechas confirmadas en Reino Unido, Europa, USA e Irlanda. No se incluyó a Sudamérica.

    Por 
    Equipo de Culto

    Tras su exitosa gira de regreso que en 2025 llenó estadios e incluso pasó por Chile, los británicos Oasis vuelven a la carretera.

    La banda de los hermanos Noel y Liam Gallagher anunció este 14 de septiembre una nueva gira de 38 conciertos que tiene confirmadas fechas en Reino Unido, Europa, USA e Irlanda.

    Todo arrancará el 27 de mayo de 2027, en Glasgow, Escocia, donde ofrecerán una serie de cinco shows. También tendrán una serie 11 presentaciones en el Etihad Stadium de Manchester, repartidos durante 22 días, del 4 al 26 de junio.

    Luego sigue el tramo europeo, con dos noches en cada ciudad, con aproximadamente una semana entre bloques. Desde ahí seguirán a EE.UU., con seis shows repartidos en dos ciudades, Boston y Las Vegas.

    Todo culminará en septiembre, con cuatro noches en Knebworth en septiembre de 2027. En 1996 Oasis tocó allí ante cientos de miles de personas en dos conciertos que se convirtieron en uno de los grandes momentos simbólicos del britpop.

    Hasta ahora, no hay inclusión de un tramo de Sudamérica, tal como sucedió en 2025. Pero la construcción de las fechas, muestra que los Gallagher decidieron concentrar shows en ciudades específicas y darse varios días de descanso entre cada presentación.

    El anuncio llega justo tras el primer fin de semana de exhibición en salas del documental Oasis: Don’t look back in anger, que recorre la gira de 2025, e incluye pequeñpos guiños a su paso por Chile, con una memorable presentación en el Estadio Nacional.

    Más sobre:OasisConciertosLiam GallagherNoel GallagherMúsicaMúsica Culto

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