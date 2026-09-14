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    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Dos días feriados irrenunciables marcan importantes cambios en el funcionamiento de supermercados y otros establecimientos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo

    Avanza la cuenta regresiva y ya nos encontramos en la esperada semana de Fiestas Patrias, por lo que en los próximos días se presentarán importantes cambios en el funcionamiento del comercio.

    Cabe recordar que las actividades habituales por parte de establecimientos como tiendas y supermercados se suspenderán por dos días, correspondientes a los feriados irrenunciables.

    Cómo funcionará el comercio en Fiestas Patrias

    De acuerdo a la Dirección del Trabajo el descanso para los empleados por la Fiestas Patrias debe comenzar, a más tardar, a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre.

    Es por lo anterior que se espera que supermercados y comercios cierren sus puertas previo al horario indicado por el organismo.

    Posteriormente corresponden los feriados irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre, por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente, donde se prohíbe el funcionamiento del comercio y los servicios.

    Cuentan con una excepción a dicha norma los siguientes tipos de establecimientos:

    • Restaurantes.
    • Clubes.
    • Cines.
    • Espectáculos en vivo.
    • Discotecas.
    • Pubs.
    • Casinos.
    • Farmacias de urgencia o de turno.
    • Expendios de combustible y tiendas de conveniencia asociadas, siempre que preparen alimentos para consumo en el local.
    • Negocios de barrio atendidos por su propio dueño o familiares directos.

    En tanto, la Dirección del Trabajo también señala que el descanso finaliza a las 06:00 horas del sábado 20 de septiembre, momento en que los establecimientos pueden retomar sus actividades habituales.

    Más sobre:FeriadoFeriadosFiestas PatriasFiestas Patrias 2026ComercioFeriado irrenunciable17 de septiembre18 de septiembre19 de septiembre20 de septiembreJuevesViernesSábadoDomingoFin de semana largoFin de semanaSupermercadoSupermercadosMallsTiendasRetailHorarioFuncionamiento

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