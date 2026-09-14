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    Comienzan pagos del Bono Logro Escolar: revisa el monto con el RUT

    El beneficio se facilita durante septiembre a los estudiantes que cumplen con los requisitos. Revisa los detalles a continuación.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienzan pagos del Bono Logro Escolar: revisa el monto con el RUT. Foto referencial de archivo

    Durante este lunes 14 de septiembre comienza el proceso de pago anual del Bono Logro Escolar, aporte económico que cuenta con entrega automática para las familias beneficiarias.

    El bono forma parte del Ingreso Ético Familiar, por lo que se facilita al cumplir con los requisitos sin necesidad de pasar por un proceso de postulación.

    Revisa el pago del Bono Logro Escolar

    El pago del Bono Logro Escolar se puede revisar en el sitio de consulta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el RUT y fecha de nacimiento o al acceder con ClaveÚnica.

    Para contar con el beneficio la familia debe cumplir con lo siguiente:

    • Recibir aportes del Ingreso Ético Familiar.
    • Estar dentro del 30% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares.
    • Contar con un estudiante menor de 24 años, que curse entre quinto básico a cuarto medio y que pertenezca al 30% de mejor rendimiento de su promoción.

    Al cumplir con lo mencionado se permite acceder al bono que dispone de dos tramos para su entrega:

    • $85.057 para alumnos dentro del primer 15% de mejor rendimiento.
    • $51.036 para alumnos dentro del segundo 15% de mejor rendimiento.
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