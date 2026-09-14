El dólar alcanza máximos de casi 11 meses en medio de presiones internacionales y nueva caída del cobre

El valor del dólar en Chile el 14 de septiembre de 2026.

El dólar extendió su avance de los últimos días y creció en una jornada marcada por el escenario internacional.

Al cierre de esta edición, el dólar subió $15,80 respecto al cierre de este viernes y llegó a un valor de $958,80 la unidad, su mayor valor desde el 15 de octubre de 2025 ($959,50) y la subida diaria más alta desde el 5 de junio de este año ($19,80).

No obstante, el tipo de cambio alcanzó a registrar un máximo de $965 (+$22), alcanzando máximos desde el 3 de octubre del año pasado ($965,80) y la mayor subida diaria desde el 4 de abril del 2025 ($28,80)

Así, la divisa anotó cuatro jornadas seguidas al alza, donde avanzó $34,65. El dólar el viernes pasado también registró cinco semanas consecutivas al alza, donde subió $30,8.

“El fortalecimiento global del dólar, el repunte del petróleo y el aumento de las tensiones geopolíticas han generado un escenario menos favorable para las monedas emergentes. A esto se suma el componente monetario: el mercado se posiciona ante la posibilidad de que la Reserva Federal suba la tasa de interés en su reunión del miércoles, ampliando el diferencial de tasas y entregando un soporte adicional al dólar frente a otras divisas”, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.

Ante este contexto, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas, subía 0,42% a 99,5 puntos.

Por otro lado, el cobre, uno de los principales soportes del peso chileno, volvió a caer. El precio del metal al contado en la Bolsa de Metales de Londres bajó 1,37% y llegó a un valor de $6,37 la unidad. Así, el precio del cobre anotó cuatro días seguidos de baja, donde perdió 4,71%.

“La incertidumbre respecto de los eventuales aranceles estadounidenses al cobre refinado redujo parte de la prima que había llevado al metal a máximos, mientras técnicamente la pérdida de US$6,40 dejaría expuesta la zona de US$6,29. Aun así, los indicadores comienzan a mostrar sobreventa, por lo que tampoco se puede descartar un rebote técnico. La incertidumbre arancelaria sigue siendo uno de los principales factores detrás de la corrección reciente”, comentó Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria.

En tanto, el valor a tres meses del metal en Comex caía 2,27% a US$6,33 por libra.