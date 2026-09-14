La foto que reunió a los ex FEN en la víspera del Chile Day

La recepción en la residencia del embajador chileno en España, Juan Antonio Coloma, congregó a parte relevante de los asistentes a la versión madrileña del Chile Day, que este lunes tendrá su primer día.

El presidente de Chile Day, Cristóbal Torres, agradeció a los presentes y a los más de 30 auspiciadores privados del evento y destacó la presencia, por primera vez, de cuatro ministros: Jorge Quiroz (Hacienda), Ximena Rincón (Energía), Louis de Grange (Obras Públicas) y Daniel Más (Economía y Minería).

También llegaron la presidenta del Banco Central y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, entre muchos otros.

Coloma dio la bienvenida el domingo en su residencia oficial y pidió que el evento siguiera realizándose en Madrid.

Jornada distendida, en la víspera de un evento con más de 700 inscritos a realizarse en el Four Seasons de Madrid, entre los asistentes se tomaron una foto varios enredados de la Facultad de Economía y Negocios, FEN, de la Universidad de Chile.

En la foto, al centro Jorge Quiroz, flanqueado a sus dos costados por egresados de distintos años, como Andrés Montero y su sobrino, Jaime Montero; el presidente de Inbest, Alfredo Ergas, el presidente de AFP Provida Andrés Merino; el gerente general de Santander Chile, Andrés Trautmann, y Eugenio Symmons, encargado de mercado de capitales de Hacienda.

La fotografía fue luego distribuida en un chat de los consejeros de la FEN.