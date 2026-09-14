La foto que reunió a los ex FEN en la víspera del Chile Day
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se fotografió en la con otros egresados de la FEN, como el gerente general de Santander Chile, Andrés Trautmann.
La recepción en la residencia del embajador chileno en España, Juan Antonio Coloma, congregó a parte relevante de los asistentes a la versión madrileña del Chile Day, que este lunes tendrá su primer día.
El presidente de Chile Day, Cristóbal Torres, agradeció a los presentes y a los más de 30 auspiciadores privados del evento y destacó la presencia, por primera vez, de cuatro ministros: Jorge Quiroz (Hacienda), Ximena Rincón (Energía), Louis de Grange (Obras Públicas) y Daniel Más (Economía y Minería).
También llegaron la presidenta del Banco Central y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, entre muchos otros.
Coloma dio la bienvenida el domingo en su residencia oficial y pidió que el evento siguiera realizándose en Madrid.
Jornada distendida, en la víspera de un evento con más de 700 inscritos a realizarse en el Four Seasons de Madrid, entre los asistentes se tomaron una foto varios enredados de la Facultad de Economía y Negocios, FEN, de la Universidad de Chile.
En la foto, al centro Jorge Quiroz, flanqueado a sus dos costados por egresados de distintos años, como Andrés Montero y su sobrino, Jaime Montero; el presidente de Inbest, Alfredo Ergas, el presidente de AFP Provida Andrés Merino; el gerente general de Santander Chile, Andrés Trautmann, y Eugenio Symmons, encargado de mercado de capitales de Hacienda.
La fotografía fue luego distribuida en un chat de los consejeros de la FEN.
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