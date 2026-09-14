Lamine Yamal defiende su candidatura al Balón de Oro: “Este año lo merezco por lo que he ganado”

La carrera por el Balón de Oro se encendió. Lamine Yamal no tuvo reparos y aseguró con contundencia su favoritismo para quedarse con el galardón al mejor jugador de la temporada: “Este año me lo merecería yo, por lo que he ganado”, señaló en Universo Valdano de MovistarPlus+.

La figura del Barcelona se manifestó sobre la opción de quedarse con el premio: “¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, aseguró en un adelanto de una entrevista que se publicará este viernes.

También habló de su propia autoexigencia: “Después de ganar el Mundial no estaba contento. Hice muchas cosa que la gente no vio. Para un entrenador es increíble tener a un jugador que arrastra a tres rivales, pero no estaba contento por mí, porque otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero, para mí, podría haber hecho más. Sí que ayudé al equipo, pero tengo muchas ganas de que llegue el siguiente”, sentenció.

Hace unas semanas, el joven atacante de 19 años ya se había referido a la opción de ganar el Balón de Oro, aunque no con tanta contundencia: “No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos. No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada”, aseguró en la previa de la victoria sobre el Feyenoord por Champions League.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".



‼️ 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍, en exclusiva en #UniversoValdano.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YJmUZBVLaU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 13, 2026

Mbappé, otro candidato

Las palabras de Lamine Yamal se suman a lo recientemente dicho por Kylian Mbappé: “Cuando juegas para el Madrid, la gente te asocia a este premio. Mucha gente me habla del Balón de Oro, es un tema positivo, he hecho historia este verano, pero vamos a ver. Es un buen año para eso y la gente tiene que votar”, aseguró.

“Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y pasar por delante de todas las grandes leyendas de la historia del deporte en el torneo más importante que existe es algo que quema la retina, un acontecimiento mundial. ¿Por quién voto? Por mí”, señaló días después en una entrevista con France Football.