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    Irán anuncia el derribo de un dron Predator del Ejército de Estados Unidos sobre aguas del estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo que el dron "fue interceptado y destruido sobre el estrecho de Ormuz por el nuevo y avanzado sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria".

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. CENTCOM

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este lunes el derribo de un dron Predator del Ejército estadounidense sobre aguas del estrecho de Ormuz, en medio del conflicto abierto en Medio Orientea causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    “Hace unos momentos, un dron avanzado ‘MQ-1’ fue interceptado y destruido sobre el estrecho de Ormuz por el nuevo y avanzado sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, bajo control de la red integrada de defensa aérea”, ha dicho el organismo, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    Por ahora no han trascendido más detalles sobre el lugar de la interceptación, sobre la que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no se ha pronunciado, en el marco de las tensiones en la región y los intercambios de ataques de la semana pasada, ante el estancamiento del proceso de conversaciones de paz mediado por Pakistán.

    Más sobre:Estados UnidosOrmuzIránDron

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