El orgullo de Fernando Ortiz por los seleccionados de Colo Colo: “Soy el hombre más feliz”

Colo Colo no ganó, pero tampoco perdió. El Cacique rescató un empate 1-1 ante un pragmático Deportes Concepción en el Monumental. Tras el encuentro, el técnico Fernando Ortiz valoró el punto obtenido.

“Se sumó. Al no tener la claridad suficiente en los momentos y en los lugares indicados y ante los pequeños detalles como el balón detenido, que sabíamos que era una de sus armas que nos podían complicar, se sumó. A dar vuelta rápido la página y ya enfocarnos en lo que sigue, mañana trabajar y corregir”, aseguró.

“No soy de mirar hacia adelante, ya me conocen. El partido más importante fue este, no lo pudimos sacar adelante. El partido más importante es el día 22 en Copa Chile. Para adelante no voy a pensar. Con respecto al juego, somos seres humanos, podemos tener un bajón anímico de juego y demás. Lo importante es que ellos lo puedan ver, visualizar y corregir”, añadió.

Ortiz se refirió a las ausencias de Javier Correa, Arturo Vidal y Joaquín Sosa, y prefirió no entrar en detalles sobre la lesión de Gabriel Maureira: “Tanto Javier, Arturo, Joaquín, los chicos que están afuera, son jugadores importantes porque componen una plantilla. Pero el que está teniendo la posibilidad y la oportunidad de jugar, lo hicieron correctamente”, indicó.

“Yo con Gaby solamente he hablado de su dolor, me ha manifestado que tiene dolor. Los doctores van a hablar un poco más específico de lo que sucedió y no sé qué puede llegar a suceder. No tengo con exactitud para hablar algo que después me condena mi palabra”, continuó.

“No nos sacamos de enfoque, somos un equipo, no somos individualidades. Con respecto a Arturo, es un jugador de jerarquía, con la experiencia y la lectura de juego que tiene, ha resuelto muchísimas ocasiones en el momento de tomar soluciones. Pudo haber sacado, pudo haber no sacado, entonces son situaciones de juego”, enfatizó.

Felicidad por los seleccionados

Ortiz mostró su felicidad por la convocatoria de sus pupilos a la Roja: “Los seleccionados, feliz, la verdad estoy feliz. Porque al tener, no solo en el primer equipo y en divisiones inferiores también, que haya muchos jugadores de Colo-Colo, soy el hombre más feliz. Quiere decir que se está haciendo un buen trabajo”, indicó.

También analizó el debut de Vozinha en el Monumental, marcado por un error que propició el tanto lila: “Y sobre Jozi, tuvo solo tres situaciones que no para ni juzgar ni hacer un análisis profundo. No fue tan exigido de nuevo para mí, tendría que ver, pero tendrá que volver a competir.Se irá con su selección y ver cómo llega”, aseguró.

Finalmente, fue consultado sobre la propuesta defensiva de Deportes Concepción: “Fer es un excelente entrenador que lo avala su historia, no solamente en Concepción, sino en mucha historia en nuestro fútbol. Son maneras de plantear un partido y es respetable. El problema es nosotros tratar de resolverlo. Sabemos que esto es algo histórico, que todos los equipos han venido a nuestra casa y ha sucedido lo mismo, pero está en nosotros. El rival, felicitarlo, es una idea de trabajo, le funciona, pero el problema es en nosotros”, cerró.