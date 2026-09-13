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    Con un error de Vozinha y un insólito autogol: Colo Colo se salva ante el pragmático Concepción en el Monumental

    Segundo empate consecutivo para el Cacique. Con más de 40 mil personas en el recinto de Macul, el equipo albo igualó 1-1 ante los lilas. En su primer partido en Pedreros, el golero caboverdiano tuvo responsabilidad en el 1-0 parcial de los penquistas. En los 77', el gol en contra de Martínez instaló la paridad.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Con un error de Vozinha y un insólito autogol: Colo Colo se salva ante el pragmático Concepción en el Monumental. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Había ambiente festivo en un atiborrado estadio Monumental. La presencia del homenajeado Mirko Jozic y la titularidad del mediático Vozinha (primer partido en Pedreros) eran los ingredientes para el duelo de Colo Colo con Deportes Concepción, en su ruta prácticamente expedita hacia una nueva corona. Terminó en un empate 1-1.

    Fernando Ortiz tenía bajas relevantes para recibir a los lilas, partiendo por la defensa. Sin Arturo Vidal, suspendido, y Joaquín Sosa, lesionado, Iván Román fue el último hombre, mientras que Erick Wiemberg fue el central izquierdo. Arriba, ante la ausencia del castigado Javier Correa, Maxi Romero fue nuevamente el 9 estelar. Tampoco estaba disponible Gabriel Maureira, quien se lesionó en un codo y se perderá los Juegos Suramericanos. Eso sí, ya estaba contemplada la titularidad de Vozinha.

    En un lado, el Colo Colo de Ortiz, que gusta de tener el balón y presionar alto. Por el otro, el ‘Conce’ de Fernando Díaz, uno de los mejores elencos de la segunda rueda y que ha encontrado una forma de jugar adherida a los principios que pregona su entrenador: pragmatismo y eficiencia. El primer cuarto de hora fue favorable a los penquistas, tramo en el cual consiguió convertir.

    Vozinha, en su primera vez jugando en el Monumental, tuvo una destacada intervención en los 6′, cuando contuvo un contragolpe visitante que no logró finalizar Ethan Espinoza. En el inicio, cada vez que el caboverdiano tocaba la pelota bajaba una ovación de las tribunas. Pero el mundialista no se vio bien en el 1-0 lila. Minuto 12, tiro de esquina y Norman Rodríguez anticipa a Vozinha y marca el primero. También está flojo Jeyson Rojas en la acción. El africano quedó retratado.

    A Colo Colo le costó desatar la madeja de Concepción, que cedía espacio y apostaba a la salida rápida. Joaquín Larrivey era el primer defensor. Con la ventaja, el León de Collao se concentró en su lado del campo, algo relativamente esperado. Los albos tenían el balón y avanzaban en la cancha, pero el peligro generado en el área no fue suculento.

    La más clara de la primera mitad sucedió en los 29′, con un cabezazo del siempre regular Álvaro Madrid, que obligó a un tapadón de Nicolás Araya. El local reclamó, diciendo que la pelota cruzó la línea de meta. La acción se revisó en el VAR y se ratificó el no gol. Las imágenes disponibles no terminaron de aclarar si el balón pasó íntegramente la línea.

    Colo Colo terminó la primera mitad con una mayor energía ofensiva, ante un Concepción encerrado en su trinchera. Jonathan Villagra era un lateral bis, soltándose por la banda. Esa fue una falencia de los blancos en los 45′ iniciales: la ausencia de desequilibrio por afuera. Leandro Hernández fue más creativo que puntero.

    Salvados por un autogol

    Buscando más acción por las franjas, ingresó Francisco Marchant por un opaco Diego Ulloa. Con esto, Wiemberg pasó a ser lateral y Colo Colo contaba con dos punteros definidos. El trámite del partido siguió en la tónica: con un local monopolizando el control de la pelota, y un visitante abroquelado, aguardando por salir de contragolpe. En los 51′, un remate frontal de Madrid obligó a otra tapada de Araya. Y en los 54′, se lo perdió Marchant de cara al arco.

    En el segundo tiempo Colo Colo inclinó la cancha, pero con falta de claridad. Vozinha era un mero espectador, porque el balón no le pasaba ni de cerca. Abriendo la cancha constantemente, insistía para tratar de generarle alguna grieta a la defensa penquista, que cada vez se metía más atrás.

    La fortuna le dio una mano al puntero para encontrar la igualdad. Uno de los tantos centros que lanzó el equipo albo terminó en el 1-1, aunque fue con ayuda rival. En una insólita desinteligencia, el volante Fernando Martínez hace un autogol. No se gritaron con el meta Araya, el balón impacta en el paraguayo y se mete por el primer palo. Un gol feo, pero vale igual.

    El líder del campeonato no hizo un buen partido, no obstante tiene tanta ventaja en la tabla que se permite tener ciertas lagunas. Mantuvo la racha en Macul, donde no pierde desde abril. El Cacique alcanza las 53 unidades, 11 por sobre sus escoltas (las universidades).

    Colo Colo partió en desventaja ante Concepción. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Colo Colo: Vozinha; J. Villagra, I. Román, E. Wiemberg; J. Rojas (78′, F. Raipán), F. Méndez, A. Madrid (61′, T. Alarcón), D. Ulloa (46′, F. Marchant); L. Hernández, L. Pastrán (61′, M. Bolados); y M. Romero. DT: F. Ortiz.

    Concepción: N. Araya; A. Cáceres, N. Rodríguez, D. Carrasco, D. Varas; F. Martínez, M. Sandoval; E. Espinoza (75′, M. Cavalleri), J. Henríquez (66′, J. Montecinos), C. Riquelme (66′, M. Dávila); y J. Larrivey (75′, C. Escobar). DT: F. Díaz.

    Goles: 0-1, 11′, Rodríguez, anticipa a Vozinha y cabecea un córner de Henríquez; 1-1, 77′, Autogol de Martínez, luego de un centro de Marchant.

    Árbitro: D. Flores. Amonestó al DT Ortiz (CC); Riquelme, Rodríguez, Sandoval (CON).

    Estadio Monumental. Asistieron 41.255 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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