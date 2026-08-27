Felipe Raipán le marca a Unión Española. El delantero anota su tercer gol en el profesionalismo, lo que confirma que se trata de una de las figuras de mayor proyección que tiene Colo Colo en la actualidad. El festejo es a la altura: con la efusividad que implica un nuevo paso hacia la consolidación en la escuadra de Fernando Ortiz.

En la celebración, el atacante abre los brazos, lo que permite observar con nitidez la parte frontal de su camiseta. Hay un detalle especialmente llamativo: la prenda es distinta a la que lucen sus compañeros. La diferencia radica en que no luce el logo del principal sponsor del club popular.

¿Por qué la camiseta con la que Felipe Raipán volvió a anotar para Colo Colo no tenía sponsor?

El Cacique es auspiciado por Jugabet, que realizó una millonaria inversión para posicionarse en el lugar más visible de su casaquilla. En 2024, la firma ofreció unos US$ 4 millones por año para aparecer en el preciado espacio.

El vínculo es por dos y rige hasta fines de esta temporada. El acuerdo incluye bonos y variables que están asociados a la consecución de logros y participaciones internacionales. Es un

Felipe Raipán celebra el gol que le marcó a Unión Española.

Raipán tiene 16 años, una de las razones por las que es considerado una de las revelaciones más importantes que ha producido el fútbol chileno.

Ahí radica, precisamente, la ostensible diferencia en la prenda del futbolista: aunque no existe una prohibición específica (aunque sí hay fallos que establecen la prohibición de exponer a niños a publicidad de estas empresas), y de hecho el mismo jugador ha actuado en otros partidos con una versión de la camiseta alba que lucía el logo de la empresa, existe una definición reciente de Jugabet en el sentido de no involucrar a menores de edad en materias relacionadas con una actividad descrita para adultos.

“No hay una ley, sino un compromiso de la marca. Esto nace en forma proactiva con el club. Es un tema de responsabilidad social que los menores queden fuera de una actividad que es para mayores de 18 años”, explican en la firma.

El elogio de Bam Bam

El ariete empieza a sumar elogios. El miércoles, recibió una trascendente loa. “Hay jugadores que nacen con esa estrella y él está marcando una etapa importante en su vida”, declaró Iván Zamorano, después de su actuación antre los hispanos.

“A corta edad ya se enfrenta a esta responsabilidad de aparecer esporádicamente y responder de la forma en que lo hace. Cada vez que el Tano lo ha requerido, responde con goles, así que me parece un chico muy interesante. Creo que tenemos delantero para el futuro”, complementó Bam Bam, dando cuenta de que