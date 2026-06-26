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    Con el juvenil Felipe Raipán como héroe: Colo Colo reacciona y gana un partido increíble de Copa Chile ante O’Higgins

    En la segunda fecha del certamen doméstico, el Cacique se impuso de forma agónica por 3-2 al Capo de Provincia. Estuvo ganando por 2-0 hasta bien entrado el partido, pero los celestes lograron igualar mediante una ráfaga. Sin embargo, un canterano que se estrenó como profesional el fin de semana pasado tenía la llave de gol sobre el cierre.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El canterano Felipe Raipán fue el héroe de Colo Colo al darle el agónico 3-2 ante O'Higgins por la Copa Chile DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Colo Colo saca adelante un partido que casi se le enreda. En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, el Cacique tenía el partido controlado contra O’Higgins, imponiéndose con un cómodo 2-0. Sin embargo, a 10 minutos del final, los de la Sexta Región dieron dos golpes certeros y lograron empatar, dejando en suspenso el trámite en el estadio Monumental.

    Pero cuando el empate parecía sellado, apareció un héroe inesperado. Felipe Raipán, juvenil de 16 años que debutó en el profesionalismo el fin de semana pasado, marcó el gol decisivo de forma agónica y le dio la victoria por 3-2 a los albos.

    Con un partido menos, la escuadra que dirige Fernando Ortiz desplazó a Unión Española y se trepó en la cima del Grupo E con seis puntos. Ratificó el buen presente que tiene en la Liga de Primera, donde también es sólido líder.

    Un canterano al rescate

    Luego del debut ante Deportes Recoleta, la dificultad subía para los albos. El Capo de Provincia aparecía como el segundo rival del certamen doméstico y, por su condición de equipo de Primera División, suponía una mayor exigencia en la cancha de Macul.

    No obstante, en el inicio, el elenco visitante demostró poca resistencia y acabó siendo un oponente de escaso peso. Casi como un dominio que se exhibió al instante, los albos no tardaron en generar peligro a través de Lautaro Pastrán. El ex Liga de Quito lo intentó en doble instancia, con dos remates al hilo, a los 7′ y 8′, pero en ambos respondió con seguridad Omar Carabalí.

    Luego de varias incursiones en las concentraban la tenencia y que colmaban territorio rancagüino, el primer grito de gol llegó cerca de la media hora. En los 25′, Maximiliano Romero se inventó una anotación de otro partido, pues de media vuelta sacó un disparo de volea y dejó inmóvil al golero rival.

    El equipo de Lucas Bovaglio, sin embargo, no cambió el plan. Pese a lo mezquino de la propuesta, se refugió arropado en el fondo y esperó salir a través de salidas rápidas. Aquello no funcionó, porque, a los 39′, el Cacique se encontró con el segundo. Desde el córner, el balón llegó directo a la cabeza de Joaquín Sosa. El uruguayo le ganó fácilmente en el salto a los defensores de O’Higgins, peinándola para vencer a un desparramado Carabalí.

    Con goles de Maximiliano Romero y Joaquín Sosa, Colo Colo rápidamente impuso condiciones ante O'Higgins ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Pensando que tenía gran parte de la tarea hecha, los albos saltaron al segundo tiempo con la intención de florearse y sumar un nuevo tanto al marcador. En ese marco, desperdiciaron ocasiones clarísimas que luego terminaron pesando. A los 57′, Romero estuvo muy cerca de anotarse con un doblete en su cuenta personal, pero desvió un testazo en la boca del arco. Luego, a los 64′, Leandro Hernández culminó una gran jugada de Pastrán, pero se la sacaron desde la línea.

    Los fallos de los atacantes de Colo Colo le dieron una nueva vida a O’Higgins, que prácticamente no había hecho nada para siquiera soñar con el empate. Pero casi de forma milagrosa, el elenco de Rancagua se encontró con dos goles caídos del cielo. En cuestión de dos minutos, puntualmente del 79′ al 81′, Felipe Faúndez marcó el descuento y Thiago Vecino anotó la igualdad. Ambas cifras se dieron tras el mal posicionamiento en la última línea, sobre todo de Diego Ulloa, a quien le comieron la espalda por partida doble.

    A ese punto, el 2-2 parecía una realidad. Pero como síntoma de un partido realmente increíble, el final tenía guardado un desenlace más que inesperado. El canterano Felipe Raipán saltó a la cancha en los minutos de descuento y, en su primera intervención, anotó de cabeza para la algarabía del Cacique. Un triunfo más que soñado para el joven futbolista y, sobre todo, para un Colo Colo que se pone firme en dos frentes.

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