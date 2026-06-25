Nelson Acosta es internado de urgencia por un cuadro respiratorio.

Nelson Acosta fue internado de urgencia durante la noche de este miércoles debido a un cuadro respiratorio.

La información fue confirmada por Clínica Alemana a través de un comunicado oficial. “Ingresó durante la noche de ayer al Servicio de Urgencia”, señala el escrito.

El recinto asistencial informó además que el exseleccionador de la Roja permanece bajo observación médica. “Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece con soporte respiratorio, a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento”, indicó la clínica.

Acosta en su etapa al mando de la Roja. LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT

El presente de Don Nelson

Desde el diagnóstico del Mal de Alzheimer en 2017, la vida de Acosta ha sido alejada de los focos y entre constantes revisiones médicas.

El exentrenador vive en su parcela en San Vicente de Tagua Tagua. Hace algunos meses, Silvana Acosta, su hija, realizó un llamado de ayuda a través de las redes sociales para trasladar a su padre a Santiago. Sin embargo, Damián y Julio Acosta, los otros hijos de Nelson, a través de una declaración, aseguraron que el exvolante cuenta con todos los cuidados y que han respetado su voluntad.

El mensaje de sus dirigidos

Iván Zamorano y Marcelo Salas, los goleadores emblemáticos de la selección chilena que fue a Francia 1998 siendo dirigidos por Acosta, enviaron un mensaje al exDT en su internación anterior. “Le deseamos una pronta recuperación. Como grupo vivimos momentos inolvidables rumbo a Francia 98. Espero que logre repuntar. Para lo que necesite la familia, deben saber que cuentan con nosotros”, señaló Zamorano.

“Me sumo a sus palabras. Le deseo lo mejor y que tenga una pronta recuperación junto a su familia. Acá estamos disponibles para lo que necesiten”, complementó Salas.