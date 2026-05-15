El sorpresivo mensaje de Marcelo Salas e Iván Zamorano a Nelson Acosta

El delicado momento de salud por el que pasa Nelson Acosta no dejó indiferente a nadie. Menos a dos de sus pupilos más destacados: Iván Zamorano y Marcelo Salas. Los goleadores emblemáticos de la Selección Chilena que, de la mano del mencionado adiestrador, llevaron a nuestro país al Mundial de Francia 98 tras 16 años de ausencia.

Los mismos que se volvieron a reunir esta semana para grabar un aviso publicitario y que tuvieron emotivas palabras para su otrora mentor. “Le deseamos una pronta recuperación. Como grupo vivimos momentos inolvidables rumbo a Francia 98. Espero que logre repuntar. Para lo que necesite la familia, deben saber que cuentan con nosotros”, señaló Zamorano.

Y Salas agregó: “Me sumo a sus palabras. Le deseo lo mejor y que tenga una pronta recuperación junto a su familia. Acá estamos disponibles para lo que necesiten”.

La dupla Sa-Za no es la única que se ha pronunciado por estos días. También lo hizo Marcelo Ramírez. “Todos estamos dispuestos para hacer algo... No se le reconoció lo que había logrado con clubes que no son los grandes y que a la Selección la hizo competir, fue protagonista. Alcanzó la semifinal en la Copa América y obtuvo una medalla olímpica”, resaltó el Rambo.

En tanto, Víctor Hugo Castañeda también se mostró dispuesto a colaborar. “Ninguno se va negar si se requiere alguna actividad”, aseveró.

Foto: Luis Hidalgo/PhotoSport. LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT

Una disputa familiar

Acosta sufre del mal de Alzheimer y el sábado pasado fue internado en una clínica en Rancagua. “Por recomendación del equipo médico tratante, se decidió trasladar a nuestro padre a un centro asistencial, con el objetivo de evaluar algunos exámenes recientes y realizar estudios complementarios. El traslado se realizó de forma preventiva y bajo supervisión”, comunicaron sus hijos Damián y Julio Acosta Viana.

Hecho que no concordó con el llamado de su hija Silvana para que su padre fuera trasladado a Santiago. “Lo que yo quiero como hija y lo que estoy insistiendo, y por lo que pedí ayuda, es porque quiero cumplir con lo que mi papá se propuso. Él fue precavido, se organizó y pactó con su Isapre un plan en el cual tenía 100% de cobertura en la Clínica Alemana, todos sus seguros ahí, era la atención que a él le gustaba”, expresó.

Sin embargo, sus hermanos desestimaron esta posibilidad y aseguraron “se ha determinado que permanecerá algunos días hospitalizado para realizar todos los exámenes y estudios necesarios, en un centro que ha acompañado su atención médica durante años y donde existe un conocimiento acabado de su condición clínica”.

Luego concluyeron que “como familia, seguiremos enfocados en su bienestar, procurando siempre que reciba la atención adecuada, en un entorno de respeto, cuidado y tranquilidad”.