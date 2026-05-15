La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos

Todo lo que sube tiene que bajar. Y eso incluye al cobre.

Luego que alcanzara máximos históricos el miércoles, el metal rojo completó dos caídas consecutivas en las que el precio acumuló una contracción de casi 4%.

Solo en la sesión de hoy, la libra se desplomó 3,09% para situarse en US$ 6,14 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. Se trata de su peor día desde el pasado 19 de marzo, cuando se derrumbó 5,7%.

Pese este ajuste, el principal producto de exportación del país acumuló un alza de 0,89% en la semana y ocho días seguidos por sobre la barrera de los US$ 6.

En su informe semanal, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) señaló que el avance del cobre “fue moderado por toma de utilidades, fortalecimiento del dólar y preocupación por una inflación más persistente en Estados Unidos”.

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El cobre no solo cayó fuerte en Londres ya que en el Comex de Nueva York (mercado de futuros), llegó a retroceder casi un 5%, hasta los US$6,28 la libra, tras semanas operando en máximos históricos.

“La corrección responde a toma de ganancias y a señales de menor apetito comprador desde China, donde los precios elevados comenzaron a frenar parte de la demanda física. Para Chile, esto es especialmente sensible: el cobre es el principal soporte del peso y cuando cae con esta fuerza, arrastra al tipo de cambio hacia arriba”, dijo Felipe Cáceres, analista de Mercados de Capitaria

El futuro

Más allá del ajuste de los últimos días, el consenso de los expertos es que en un corto plazo el precio del cobre debería mantenerse en niveles más bien altos.

Esto sostenido principalmente por una oferta que debería seguir limitada, al igual que la disponibilidad de ácido sulfúrico, insumo que es vital para la refinación del metal y que China dejó de exportar.

Con todo, hay factores que deben seguir siendo observados de cerca como el conflicto en Medio Oriente que sigue tensionando a los mercados, con precio alto del crudo que encarecen la mayor parte de las cadenas productivas del mundo, por su impacto en el transporte.