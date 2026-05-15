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    La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos

    El principal soporte del precio del metal ha sido la baja en la oferta, pero el fortalecimiento del dólar terminó por moderar su precio hacia el final de la semana.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Cobre lleva ocho jornadas por encima de los US$ 6 por libra.

    Todo lo que sube tiene que bajar. Y eso incluye al cobre.

    Luego que alcanzara máximos históricos el miércoles, el metal rojo completó dos caídas consecutivas en las que el precio acumuló una contracción de casi 4%.

    Solo en la sesión de hoy, la libra se desplomó 3,09% para situarse en US$ 6,14 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. Se trata de su peor día desde el pasado 19 de marzo, cuando se derrumbó 5,7%.

    Pese este ajuste, el principal producto de exportación del país acumuló un alza de 0,89% en la semana y ocho días seguidos por sobre la barrera de los US$ 6.

    En su informe semanal, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) señaló que el avance del cobre “fue moderado por toma de utilidades, fortalecimiento del dólar y preocupación por una inflación más persistente en Estados Unidos”.

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    El cobre no solo cayó fuerte en Londres ya que en el Comex de Nueva York (mercado de futuros), llegó a retroceder casi un 5%, hasta los US$6,28 la libra, tras semanas operando en máximos históricos.

    “La corrección responde a toma de ganancias y a señales de menor apetito comprador desde China, donde los precios elevados comenzaron a frenar parte de la demanda física. Para Chile, esto es especialmente sensible: el cobre es el principal soporte del peso y cuando cae con esta fuerza, arrastra al tipo de cambio hacia arriba”, dijo Felipe Cáceres, analista de Mercados de Capitaria

    El futuro

    Más allá del ajuste de los últimos días, el consenso de los expertos es que en un corto plazo el precio del cobre debería mantenerse en niveles más bien altos.

    Esto sostenido principalmente por una oferta que debería seguir limitada, al igual que la disponibilidad de ácido sulfúrico, insumo que es vital para la refinación del metal y que China dejó de exportar.

    Con todo, hay factores que deben seguir siendo observados de cerca como el conflicto en Medio Oriente que sigue tensionando a los mercados, con precio alto del crudo que encarecen la mayor parte de las cadenas productivas del mundo, por su impacto en el transporte.

    En su reporte, Cochilco precisa que las variables a las que el mercado debe mirar son “la evolución del conflicto de Estados Unidos e Irán, el estado del estrecho de Ormuz, la evolución del dólar y las tasas de la FED, la continuidad del drenaje de inventarios en Shanghái, las importaciones chinas de cobre refinado y las señales sobre eventuales aranceles al cobre en EE. UU.“.

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    Más sobre:CobreCochilcoDonald TrumpIránMedio Oriente

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