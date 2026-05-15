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    Joaquín Niemann supera el corte en el PGA Championship, pero se aleja de los líderes tras una difícil jornada

    El golfista nacional tuvo una jornada opaca que lo hizo retroceder varios lugares en el segundo major de la temporada, pero igualmente mantiene opciones de pelear por el campeonato.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann cometió un par de errores en esta jornada, perdiendo varias posiciones. Pedro Salado/LIV Golf

    La segunda jornada del PGA Championship no fue sencilla para los golfistas que se presentaron en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania. El fuerte viento reinante por algunos momentos fue un obstáculo importante que Joaquín Niemann debió enfrentar, pero logró salir relativamente bien parado en un día donde las diferencias se mantuvieron muy estrechas.

    El chileno estuvo un poco menos fino en comparación a lo que mostró en la primera jornada. Ese pequeño margen con el día anterior igualmente fue significativo para frenar su progreso en la tabla y hacerlo retroceder varias posiciones tras finalizar con tres golpes sobre el par (+2 en el acumulado del torneo). Si bien no tuvo problemas para superar el corte, igualmente se alejó de los líderes.

    El talagantino se ciñó a su estrategia de ser menos agresivo en situaciones donde solía tomar riesgos estando, incluso, fuera de posición, algo que antiguamente lo perjudicó bastante en esta clase de certámenes.

    Pegando correctamente desde el tee, el talagantino se mantuvo en el par durante casi toda la primera parte. Solamente falló en el hoyo tres, de 438 yardas, donde hizo bogey en una bandera de par cuatro. No estuvo fino con el putt tras haber llegada rápido al green y se enredó en una estación que no le había dado problemas el jueves.

    En la segunda mitad del recorrido, Joaco se complicó nuevamente. Esta vez en el hoyo 13, donde terminó con cinco golpes un par cuatro. Otra vez se enredó con el putt y comenzó a distanciarse de los líderes, aunque sin poner en riesgo el paso a las dos rondas finales.

    La espera por un birdie que le permitiera recortar diferencias con los líderes se hizo eterna. Se mantuvo en el par hasta el penúltimo hoyo y cerró su día con un ingrato bogey en el 18, que lo alejó aún más, debiendo conformarse con superar el corte de una forma más estrecha.

    De todos modos, ante lo cerrado que se está presentando el campeonato, Niemann aún sigue con chances de pelear por lo más alto. Sin embargo, deberá descontarle algunos golpes a la cancha si quiere meterse en la pelea por ganar su primer major.

    Deuda con los majors

    Para Joaquín Niemann, conseguir una actuación destacada en el PGA Championship asoma casi como una necesidad para poder mejorar su estatus de cara al incierto que vive el LIV Golf tras la salida de los capitales saudíes, los principales sostenedores de la liga. El año pasado, el pupilo de Eduardo Miquel fue octavo, su mejor actuación en este tipo de certámenes, lo que le valió la clasificación directa a la edición de este año.

    Dentro de la intención de Niemann de explorar nuevos mercados tras el incierto futuro del LIV, se encuentra acceder al DP World Tour y regresar al PGA. En ese sentido, las relaciones con el circuito norteamericano son buenas. Sin embargo, una gran actuación en el PGA Championship le podría allanar con mayor facilidad ese retorno, quizás con menores limitaciones que las que tuvieron algunos de sus colegas que decidieron pegar la vuelta.

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannPGA ChampionshipLIV Golf

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