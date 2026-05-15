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    Política

    Diputado José Antonio Kast: “La izquierda parece que va perdiendo su poder de movilización, gracias a Dios”

    El parlamentario del Partido Republicano hizo un balance de los dos primeros meses de gobierno en radio Agricultura. En él, criticó duramente a la oposición. "La actitud del FA y el PC es más que lamentable, pero no nos sorprende", dijo.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A más de dos meses desde que José Antonio Kast asumió la Presidencia del país, el diputado José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano) hizo un balance de la administración que lidera su papá.

    La tarde de este viernes, en conversación con radio Agricultura, el parlamentario por el distrito 10 (Providencia, Santiago, Ñuñoa, entre otras comunas) se refirió al avance de la megarreforma de Kast, que hoy está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Se trata de una de las primeras intervenciones políticas del abogado, desde que asumió el escaño en la Cámara.

    “Con todo los difícil que han sido estos primeros dos meses, tema del Mepco, que pueden haber algunas protestas, que tampoco han sido masivas, como uno podría haber esperado.... La izquierda parece que va perdiendo su poder de movilización, gracias a Dios. No ha habido ese rechazo o esa baja en las encuestas que uno habría podido esperar”, dijo el diputado.

    “O sea, seguimos en promedio 39-40 (de aprobación). Uno podría haber pensado que este gobierno, después de las bencinas, se fue a la porra y va a marcar 10 puntos. No es tal, porque la gente entiende. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra pega y de ahí no nos van a sacar”, agregó.

    Como parte de ese balance, el parlamentario criticó el rol de la oposición en torno a la megarreforma. “La actitud de la oposición, especialmente del Frente Amplio y el Partido Comunista, es más que lamentable, pero no nos sorprende. Es algo que esperábamos que pasara”, sostuvo.

    En esa línea, Kast Adriasola advirtió que “este nivel de degradación del debate lo único que hace es perjudicar a los chilenos, porque venimos con más de tres años con un desempleo sobre el 8%, con una deuda que crece, con las pymes que vienen estacadas o a la baja en sus contrataciones".

    En todo caso, el diputado reconoció que el comportamiento de la oposición ha sido una motivación para él. “Que el Frente Amplio trate de torpedear el proceso de esta forma y con tal desparpajo lo único que nos hace es querer sacar adelante esto con más fuerza y ponerle más ahínco al trabajo que tenemos que hacer, que salga rápido, porque son las familias las que la necesitan”, afirmó.

    Además, en la misma entrevista, el diputado criticó a la oposición por la actitud que tuvo con la ministra Trinidad Steinert (Seguridad) tras la presentación del plan de su cartera.

    “Cuando la ministra quiere exponer y pregunta si puede usar las pantallas para poner su presentación, le dijeron que no. Tuvimos que escuchar que leyera el plan durante una hora y media (....). Tuvo que leer. Y después sale la oposición a decir que la ministra lo hizo mal. Ellos son los que obstaculizan, los que tratan de vestirse de demócratas, pero a la hora de los que hubo, ellos son lo que cierran la puerta de la conversación”, indicó.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastPartido RepublicanoLa Moneda

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