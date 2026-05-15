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    En medio de la pampa: PDI incauta 345 kilos de cannabis ocultos en el desierto de San Pedro de Atacama

    El cargamento se encontraba abandonado en un sector de difícil acceso cercano a la Laguna Lejia, en el altiplano de la región de Antofagasta. La Policía de Investigaciones utilizó drones para dar con los paquetes.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    En medio de la pampa: PDI incauta 345 kilos de cannabis ocultos en el desierto de San Pedro de la Paz PDI Antofagasta

    Un total de 315 paquetes contenedores de Cannabis sativa fueron incautados por la Policía de Investigaciones (PDI) tras detectar el cargamento abandonado en medio del desierto en San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta.

    El hallazgo, cuyo peso total sería de 345 kilos con 320 gramos, fue realizado por la policía civil mientras desarrollaban un despliegue operativo cerca del sector de Laguna Lejía, en una zona del altiplano de la región de difícil acceso.

    En ese contexto, y utilizando drones para ello, los detectives divisaron diversos bultos abandonados en medio de la pampa, en un terreno escarpado.

    PDI Antofagasta

    “Este hallazgo es resultado del trabajo permanente de análisis criminal, despliegue operativo y control estratégico que nuestros detectives desarrollan en sectores fronterizos y rutas utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de sustancias ilícitas”, resaltó el jefe de la región policial de Antofagasta, el prefecto inspector Freddy Castro.

    Por su parte, el fiscal regional Juan Castro Bekios enfatizó que el hallazgo no seria fruto del azar, sino que es parte de un trabajo de inteligencia y análisis entre el Ministerio Público y las policías.

    “Hoy tenemos un hallazgo de drogas, pero no tenemos que olvidar que esto obedece a una estrategia, a una doctrina conjunta que estamos ejecutando con ambas policías y distintas instituciones. Por lo tanto, esto da cuenta que el Estado de Chile está en todas partes y no habrá lugar de la Región de Antofagasta donde no podamos llegar. Nuestro compromiso es hacer una persecución en cualquier punto del territorio nacional”, señaló.

    La incautación también fue destacada desde el Ejecutivo por la delegada presidencial de la región, Katherine López: “Es un trabajo que está realizando Policía de Investigaciones dentro de la frontera con nuevas tecnologías y ese es el trabajo y el apoyo político que nosotros como gobierno queremos entregarle, empezar a implementar más fuerza a las operaciones que ellos están haciendo y también dar a conocer a la comunidad que se está trabajando”.

    Más sobre:AntofagastaSan Pedro de la PazPDICannabisIncautaciónDroga

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