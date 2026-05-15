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    Contraloría detecta irregularidades en derivaciones y acceso a información de pacientes oncológicos en el Hospital de Temuco

    El informe del organismo fiscalizador constató que dos oncólogos trasladaron la atención de los pacientes a un centro de investigación privado del cual eran propietarios.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco. Foto: @HHHATEMUCO.

    La Contraloría Regional de La Araucanía realizó una auditoría al Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, donde detectó irregularidades en la derivación de pacientes oncológicos: dos médicos, que se desempeñaban como funcionarios del hospital, los derivaron a un centro de investigación privado del cual eran propietarios.

    El organismo fiscalizador constató en el Informe Final N°887/2025 diversas irregularidades administrativas relacionadas con la derivación de pacientes oncológicos; entre ellas, se estableció que dos médicos oncólogos, padre e hijo, derivaron pacientes a un centro de investigación privado del cual eran propietarios, actuaciones que no se ajustaron a la normativa vigente.

    Dichas acciones se realizaron contando con acceso a información clínica relevante de los pacientes gracias a los cargos que ostentaban.

    Ambos funcionarios integraban su Comité Oncológico hasta noviembre de 2023, momento en que dejan formalmente la instancia. Sin embargo, se verificó que ambos profesionales continuaron participando en sus sesiones, vulnerando la normativa sobre confidencialidad y protección de datos sensibles. En este contexto, se detectaron accesos indebidos a fichas clínicas por personas vinculadas al centro privado y por los propios facultativos.

    Además de los hallazgos anteriores, la Contraloría constató solicitudes y retiros de biopsias por parte de estos médicos, pese a no ser los tratantes; retiros de muestras por personal del centro de investigación privado; emisión de informes médicos externos incorporados a las fichas clínicas; y la inexistencia de consentimientos informados de los pacientes para su participación en ensayos clínicos.

    Entre los hallazgos, destaca el caso de una exfuncionaria, cuya cuenta de acceso al sistema de fichas clínicas digitales permaneció habilitada hasta agosto de 2024, a pesar de haber cesado funciones en abril de 2021, situación que permitió el acceso indebido a los registros de 765 pacientes.

    Adicionalmente, se verificó que 570 de los 1.555 profesionales del hospital (37%) que accedieron a las fichas clínicas de una muestra de pacientes no registraban vínculo laboral con la Administración del Estado, según la información del sistema SIAPER.

    Débil control interno y supervisión

    El informe advierte que las actuaciones observadas no contaban con autorización institucional, evidenciándose la ausencia de procedimientos internos que regulen la realización de estudios o investigaciones en seres humanos fuera del establecimiento hospitalario, lo que habría facilitado las irregularidades detectadas.

    Asimismo, se constataron diversas faltas administrativas, tales como deficiencias en el control y supervisión del Comité Oncológico; falta de resguardo de la confidencialidad de la información; uso indebido del cargo que habría comprometido la imparcialidad en decisiones clínicas y derivaciones de pacientes; debilidades en el control de solicitudes y retiros de biopsias; y falencias en la supervisión de la gestión de personas.

    Los hechos descritos dan cuenta de una eventual transgresión a las obligaciones estatutarias y al principio de probidad administrativa, al advertirse el uso de posiciones de influencia para favorecer intereses particulares.

    Cabe señalar que el hospital instruyó en 2021 un sumario administrativo, actualmente en etapa de descargos, procedimiento que fue confirmado por la CGR, ordenándose acreditar la incorporación de las materias observadas en la auditoría. Asimismo, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para los fines que correspondan.

    Más sobre:ContraloríaLa AraucaníaTemuco

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