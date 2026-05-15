ComunidadMujer elige a Magdalena Browne como nueva presidenta de su directorio

La organización ComunidadMujer, referente desde 2002 en la promoción de la igualdad de género en Chile, renovó su directorio y su consejo, oficializando así la elección de Magdalena Browne como la nueva presidenta de su directorio durante la realización de su asamblea anual.

Browne es decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez e Investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la misma Universidad. Es MSc. en Media & Communication de London School of Economics, periodista y socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La nueva presidenta sucede en el cargo a María Olivia Recart, quien lideró el directorio por tres años.

La organización ComunidadMujer está conformada por más de 80 mujeres referentes en más de 11 carreras y áreas profesionales, liderando así una agenda centrada en tres pilares: los cuidados como prioridad país, la autonomía económica de las mujeres, y su participación y liderazgo en espacios de decisión.

Junto con esto, el directorio de ComunidadMujer incorpora este año cuatro destacadas figuras: Esperanza Cueto, presidenta de la Fundación Colunga; María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal; Elisa Walker, abogada socia de Sarmiento y Walker Asociados; y Consuelo Saavedra, periodista y conductora de T13 En Vivo.

De esta forma, el directorio completo queda conformado por Magdalena Browne (presidenta), María José Abud, Cristina Bitar, Esperanza Cueto, Bárbara Etcheberry, Anita Holuigue, Bernardita Méndez, Alejandra Mizala, Nicole Nehme, María Olivia Recart, Consuelo Saavedra y Elisa Walker.

Tras la reunión también se sumaron 9 consejeras con experticia en políticas públicas, economía y sostenibilidad: Alejandra Abufhele, profesora asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo; Bernardita Correa, líder de sostenibilidad de IKEA Chile y Colombia; Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (UDD); Aisén Etcheverry, directora de Asuntos Públicos de @Crítica; Isabella Luksic, gerenta general de la Fundación Luksic; María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno UAI; Cuky Pérez, experta en Data Science; y Martina Yopo, profesora asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).