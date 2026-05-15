Veloso (FA) llama a nueva carga de la oposición contra la megarreforma: “Tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance”

Tras la aprobación de gran parte de las iniciativas que componen el proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo la madrugada del jueves, desde la oposición han continuado la organización al interior de los partidos y las bancadas para revisar el proyecto, que ahora sigue su trámite legislativo en las comisiones de Medioambiente y Trabajo.

De hecho, el mismo jueves los secretarios generales del Partido Comunista, Socialista, Liberal y del Frente Amplio se reunieron en la sede del PS para seguir estas planificaciones.

Sin embargo, la forma de abordar el proyecto todavía no es unánime entre toda la oposición. Y en ese aspecto, Consuelo Veloso (FA) llamó a una postura de freno total a la iniciativa.

En el podcast Provócame, conducido por Darío Quiroga, la parlamentaria abordó la postura que debería tomar la oposición frente al proyecto.

“ Yo creo que tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast desde el comienzo hasta el final . Ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor”, enfatizó la parlamentaria frenteamplista.

“¿Para qué se ocupa el poder? José Antonio Kast lo utiliza para perjudicar a la gente y nosotros tenemos que ocuparlo con las herramientas para defender a la gente. No somos lo mismo y no hay que tener complejo en que eso se visibilice de todas las formas”, agregó sobre el asunto.

En el mismo programa, la semana pasadaJaime Araya(Ind. PPD) había anunciado la presentación del llamado “tsunami” de 2.500 indicaciones al proyecto.