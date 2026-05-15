Alvarado refuerza apertura de Kast a modificar régimen de ex Punta Peuco y retrotraer cambios de la administración Boric

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reforzó este viernes la apertura que mostró el Presidente José Antonio Kast a modificar el régimen del expenal Punta Peuco y retrotraer los cambios realizados por la administración de Gabriel Boric.

Esto, luego que este jueves, en el marco de su gira por la Región de Atacama, el Mandatario cuestionó la transformación ejecutada en el gobierno anterior, que terminó con los beneficios para exuniformados condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar y convirtió el recinto en una cárcel común gestionada por Gendarmería.

“Tenemos que hacer cambios. En cuanto a las que cumplen condena por acusaciones por DD.HH. nosotros estamos ordenando todo, porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que habían sido miembros de las FF.AA. y de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó y empezó a mezclar poblaciones penales o personas condenadas. Estamos ordenándonos, porque no corresponde”, dijo el Jefe de Estado.

Desde La Moneda, en esta jornada Alvarado sostuvo sobre dichas declaraciones: “El Presidente lo que ha manifestado es que la decisión que se tomó en el gobierno anterior no es una decisión que a él le satisfaga y que está disponible para evaluar, analizar y revisar. Y cuando se tome una decisión se comunicará oportunamente”.

Luego insistió en que “es una iniciativa que se tomó en el gobierno anterior, de la cual el Presidente ha decidido revisar, analizar y evaluar”.

Requerido sobre el mérito para volver a modificar el régimen del penal, el titular de Interior señaló: “Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa toda la información disponible, todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión y cuando se tome se comunicará”.