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    Una encuesta clave: la trastienda de la decisión del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que alerta a Chile

    El máximo organismo inició una pausa en el proceso para adjudicar la sede de 2030, donde Santiago se encuentra entre los tres finalistas. La determinación se tomó después de diversas consultas a los países miembros de la entidad, generando incertidumbre en el futuro de este megaevento.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La ministra Natalia Duco y el presidente del COCh Miguel Ángel Mujica se reunieron con diversas autoridades en Panamá. Foto: Mindep.

    Luego de la reunión del Comité Ejecutivo la semana pasada, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, hizo público el cambio de giro que tomó el organismo acerca de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, donde Santiago postula junto a Asunción y Bangkok para albergar la cita de 2030.

    “Necesitamos hacer una pausa y reflexionar seriamente sobre el propósito de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Nos dimos cuenta de que en todo el Movimiento Olímpico existe una gran falta de cohesión. No hay una visión clara que defina el propósito de los Juegos”, manifestó la zimbabuense.

    “Sentimos que era el momento adecuado, en lugar de otorgar futuras sedes para los Juegos de la Juventud, para analizar qué queremos que represente este evento para nosotros, cómo queremos que se desarrolle y cómo queremos conectar de verdad con el público joven de todo el mundo”, complementó.

    La decisión de suspender el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030 se tomó después de que Coventry calificara como “resultados no concluyentes” las encuestas que se le realizaron a los Comités Olímpicos Nacionales y a las federaciones deportivas internacionales acerca de su visión sobre los Juegos de la Juventud. La sentencia fue categórica: “No hay una guía clara que explique por qué organizamos los Juegos Olímpicos de la Juventud”.

    En Chile esto fue recibido con inquietud. El proceso que debía terminar en junio ahora quedó en pausa hasta nuevo aviso. El COCh había sido informado en una reunión telemática sobre la decisión, la que luego fue refrendada mediante una carta.

    “El Comité Olímpico Internacional ha comunicado al Comité Olimpico de Chile que, en el marco del proceso de reflexión ‘Fit for the Future’ y con el objetivo de perfeccionar el formato y las implicancias de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ha decidido aplazar la visita de su ‘Grupo de Trabajo’ a Santiago”, informó posteriormente el ente nacional.

    La determinación sorprendió a las autoridades chilenas, que ya tenían la logística en marcha para recibir a este grupo de trabajo, contemplando los alojamientos, transportes, visitas a sedes y la cena oficial, entre otros aspectos.

    Eso sí, dentro de las conversaciones, las autoridades internacionales le garantizaron a Chile que, si bien se detiene el proceso, no se sumarán nuevas candidaturas, manteniéndose las que están. Esto beneficia a la postulación nacional, considerada como la mejor posicionada para quedarse con la sede, debido a los conflictos bélicos de Tailandia en los últimos años y a que Paraguay será sede de los Juegos Panamericanos de 2031.

    “Seguimos fuertes con nuestra postulación, creyendo que es una oportunidad de transformación del deporte escolar. Es una posibilidad hermosa para Chile para traer el deporte a una edad tan importante para el país. La decisión escapa a nuestras posibilidades; lo que sí depende de nosotros es que seguimos postulando con mucha fuerza”, declaró la ministra del Deporte, Natalia Duco, tras conocer la decisión.

    “La información enviada por el COI es muy precisa con respecto a los motivos que consideraron para aplazar la visita. Esto se enmarca en un proceso que está liderando hace algunos meses la presidenta Kirsty Coventry llamado ‘Fit for the future’, donde se reflexiona sobre distintos aspectos ligados al Movimiento Olímpico, siendo uno de ellos los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esperamos tener novedades lo antes posible, pero, al igual que desde marzo del año pasado, seguiremos trabajando de forma muy seria y comprometida en esta candidatura”, agrega Miguel Ángel Mujica ante la consulta de El Deportivo.

    Los problemas de Dakar

    Este año está previsto que se realicen los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre. Será la primera vez que un evento olímpico llegue a África. Sin embargo, la organización de estos no ha estado exenta de problemas, lo que también ha agregado más ingredientes a la “pausa reflexiva” del COI.

    De hecho, algunas delegaciones como la de Estados Unidos están estudiando restarse debido a las malas condiciones de los alojamientos y de la infraestructura, además de preocupaciones de seguridad. De hecho, el equipo norteamericano ya decidió no enviar representantes en la natación y el de gimnasia amenaza con seguir el mismo camino.

    Por otro lado, el Comité Olímpico Internacional está sumamente preocupado por las leyes regresivas que se aprobaron recientemente en la nación africana. De hecho, en marzo pasado, la Asamblea Nacional de Senegal votó a favor de endurecer las penas por mantener relaciones homosexuales que, de acuerdo a su legislación, desde 1965 son “actos contra natura”. De este modo, las sanciones ahora serán entre cinco y 10 años de prisión, tras una norma que fue despachada por 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra, en una sesión que se extendió por más de 10 horas.

    De acuerdo al diario español Marca, “los deportistas ya están alertados ante la peligrosidad de mostrar en público cualquier tipo de gesto que pueda interpretarse como conducta homosexual”, reflejando lo complejo que resulta abordar este tema.

    Hasta ahora, se habla de una pausa en el proceso. Sin embargo, la incertidumbre respecto de una eventual cancelación

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