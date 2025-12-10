VOTA INFORMADO por $1100
    “Nos impresionó profundamente”: Santiago, entre los tres finalistas para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    El COI citó a una reunión a la representación chilena para profundizar en la oferta para albergar el megaevento.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La candidatura a los Juegos Olímpicos de la Juventud se oficializó en abril pasado Mauricio Palma/ Coch

    El Comité Olímpico Internacional anunció a Santiago como una de las tres ciudades finalistas para quedarse con la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. La noticia fue entregada en esta jornada por el COI, que ahora iniciará conversaciones formales con los potenciales anfitriones. A la capital chilena, se suman Asunción y Bangkok.

    “El COI iniciará ahora conversaciones más detalladas con los anfitriones preferidos, encabezados por sus Comités Olímpicos Nacionales (CON), con el objetivo de elegir al anfitrión en 2026 para darle al futuro comité organizador tiempo suficiente para preparar el evento”, señaló el organismo en su sitio web.

    La decisión del Comité Ejecutivo se basa en una propuesta del Grupo de Trabajo del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud, presidido por la miembro del COI en Eslovaquia, Danka Hrbeková. El Diálogo Específico está sujeto a la aceptación por parte de los Anfitriones Preferidos de propuestas preliminares para reformar los Juegos Olímpicos de la Juventud de cara a la edición de 2030, explica el organismo.

    Hrbeková se mostró muy complacida por las propuestas presentadas. “Nos impresionó profundamente el potencial de estos tres proyectos para ofrecer unos Juegos Olímpicos de la Juventud espectaculares y sostenibles. Los tres cuentan con experiencia reciente en la organización de eventos internacionales en múltiples deportes, sedes de competición 100 % existentes o temporales, pleno apoyo político y la visión compartida de que los Juegos pueden contribuir a un futuro mejor y más activo para la juventud de sus países”, expresó.

    “El gran interés en la edición de 2030 por parte de nuevas regiones del mundo demuestra el valor que los posibles anfitriones ven en los Juegos Olímpicos de la Juventud”, agregó, junto con expresar que “los Juegos han ofrecido a decenas de miles de jóvenes atletas y voluntarios una experiencia multideportiva única y global, ayudándoles a sentar las bases de sus futuras carreras. Los Juegos Olímpicos de la Juventud también son un importante laboratorio de innovación en los eventos deportivos olímpicos”.

    Dentros los aspectos que destacó el COI, resaltó en el caso de la capital paraguaya que el 100% de las sedes de competencia serán existentes o temporales, y la experiencia y capacidades desarrolladas durante la realización de los Juegos Panamericanos Junior 2025, además del compromiso de financiar el 95% del presupuesto del YOGOC (Comité Organizador).

    Sobre la ciudad tailandesa, también resaltaron una infraestructura totalmente existente o temporal, incluido un campus universitario en Bangkok para la principal Villa Olímpica de la Juventud, con un conjunto urbano y otro de playa. Además, comprometieron financiar el 80% del presupuesto del comité organizador.

    La oferta chilena

    Al igual que las otras dos sedes, Santiago ofrece el 100% de las sedes existentes o temporales y pone a disposición la experiencia y capacidades desarrolladas durante la realización de los Juegos Panamericanos 2023, además de un conjunto urbano y otro costero para los deportistas.

    Además, el COI destaca el fuerte apoyo de los gobiernos locales y nacionales, incluido el compromiso de financiar el 70% del presupuesto de los Juegos Olímpicos y garantizar la construcción de la Villa Olímpica de la Juventud.

    Durante el Diálogo Específico, se solicitará a los Anfitriones Preferidos que envíen una respuesta al Cuestionario para Futuros Anfitriones del COI para los Juegos Olímpicos de Verano de la Juventud, así como una lista de garantías firmadas por las respectivas autoridades.

    “Estamos muy felices por esta noticia. Ha sido casi un año de mucho trabajo junto al Ministerio del Deporte, la Gobernación de Santiago y muchas otras entidades públicas y privadas que han colaborado con esta postulación. Tener un evento olímpico en nuestro país sería un verdadero sueño, y especialmente unos Juegos Olímpicos de la Juventud, que tiene competencias de alto nivel pero además releva el rol del deporte como eje para construir una mejor sociedad”, explicó el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

    “Esto demuestra la preparación y capacidad de gestión de Chile a través de infraestructura deportiva de nivel internacional, que se ha llevado a cabo durante los últimos tres gobiernos, y que se ha podido evidenciar en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, y en una serie de otros eventos como el Mundial FIFA Sub 20, el Mundial de Ciclismo Pista, la Americup y los Juegos Parapanamericanos Juveniles, entre otros. Estamos orgullosos y preparados en caso que sea Santiago la ciudad elegida para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030”, agregó Jaime Pizarro, ministro del Deporte.

    Al final del proceso, el Comité Ejecutivo evaluará si uno, dos o tres proyectos han cumplido los requisitos para ser considerados por los Miembros del COI cuando voten sobre la sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 2030 a mediados de 2026.

