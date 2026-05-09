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    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    Luis García Plaza no escatima en los elogios hacia el Niño Maravilla por su actuación. Asistió en el segundo gol del equipo andaluz.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada ante Espanyol: “Ha estado fenomenal”.

    Luis García Plaza destacó el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada del Sevilla por 2-1 sobre el Espanyol, en un partido que se resolvió en el tiempo de adición con un gol de Akor Adams.

    Tras el encuentro disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el técnico valoró la reacción de su equipo. “Era muy injusto perder. Ganar era épica, pero no merecíamos perder. No estábamos muy bien, pero ellos no han hecho nada para llevarse el partido. La forma del primer gol nos levanta. Esa manera de irse para arriba, con arresto... Han creído y los cambios han salido bien. Juanlu ha estado enorme, Oso, Akor con el gol... Alexis ha estado fenomenal”, afirmó.

    El cuadro andaluz comenzó perdiendo tras el tanto de Tyrhys Dolan, pero igualó por medio de Andrés Castrín y selló la victoria en los descuentos. García Plaza reconoció que el equipo no tuvo un buen inicio y apuntó al estado del terreno de juego. “Hasta el gol de ellos, todo sea dicho, no hemos estado bien. El campo estaba sequísimo y no rodaba la pelota. Cada vez que intentábamos jugar por dentro, se paraba, por lo que hemos buscado un juego más directo”, explicó.

    El Sevilla venció en los descuentos al Espanyol.

    El entrenador también resaltó el impacto de los cambios realizados durante el partido y volvió a mencionar al delantero chileno. “Era el arranque soñado de la segunda parte, como el otro día tras entrar Alexis Sánchez al descanso. Su gol (anulado por fuera de juego) viene de una jugada de mala suerte, pero el momento clave es el gol de Andrés Castrín”, comentó.

    Además, valoró la respuesta anímica de sus dirigidos tras quedar en desventaja. “Con el 0-1, el equipo ha echado mucha casta. El primer gol nos levanta porque, aparte de una acción de calidad, es de mucha casta”, sostuvo.

    Finalmente, García Plaza pidió cautela pese a las dos victorias consecutivas del Sevilla en LaLiga. “Hemos dado un paso, pero no está hecho. Si el miércoles no puntuamos en Villarreal, seguro que algunos nos van a pasar. Yo creo que el que haga 43 se salva”, cerró.

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