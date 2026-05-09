Gabriel Suazo tras la heroica remontada del Sevilla: “’Dicen que nunca se rinde’; mi carrera se ha basado en ese lema”

El Sevilla consiguió una victoria trascendental en su pelea por no descender. Alexis Sánchez dio una asistencia clave para la agónica remontada sobre el Espanyol. Fue un 2-1 que los aleja de la zona roja.

En tanto, Gabriel Suazo, disputó 64 minutos y abandonó el terreno con evidente dolor en la clavícula, una zona donde ha acumulado molestias. Por otra parte, el lateral atendió a los medios después del triunfo crucial.

“Ahora vamos a ver qué tal. En verdad estamos todos, me incluyo, dando el máximo para poder apoyar al equipo y estar ahí. En un momento ni siquiera se me pasó por la mente salir, intentamos hacer la mayor de las cosas posibles que teníamos acá para que pudiera continuar. Vengo con esta molestia desde hace varios partidos pero aquí estamos para poder ayudar y contribuir en el momento que te toque y en las situaciones que te toque. Hoy creo que hemos sido muy valientes para poder sacar esto adelante, de poder sacar el resultado todos como equipo. Gracias a nuestra hinchada que nos ha apoyado hasta lo último”, comenzó señalando el chileno.

Suazo valoró la heroica remontada: “Dicen que nunca se rinde. Ese es el lema y, cuando llegué acá, lo primero que leía era eso y sabía que llegué a mi casa. Porque mi carrera futbolística se ha basado en ese lema y estoy acá para poder representar a esta institución jugando bien, mal o regular dentro de la cancha pero entregando todo al máximo cuando me toque para poder ayudar y darlo todo al equipo. Y creo que estamos todos en esa misma senda”, indicó.

La gran valoración hacia la hinchada

El chileno destacó la importancia de la hinchada sevillista y el ambiente en el Sánchez-Pizjuán: “Sí, como después de Pamplona estábamos todos destruidos y nos dolió muchísimo, más allá del resultado, sino de la forma en cómo fue. Entregamos el máximo y no nos llevamos ni un punto. Eso nos dolió mucho pero, desde ahí, sacamos fuerzas. Nuestra gente sacó fuerzas para ir hacia adelante, impulsarnos y darnos esa fuerza para venir acá a nuestra casa y conseguir seis puntos que son cruciales para la permanencia”.

También volvió a recordar la pelea por no descender que vivió con Colo Colo: “Esperemos que este partido que venga sigamos con esa misma actitud. Creo que en Pamplona, si bien puede ser mejor o peor el partido, la actitud y todo lo que dejamos en la cancha creo que lo demostramos y nuestros hinchas también lo sufrieron y sintieron así. Estos dos partidos en casa hemos sufrido con ellos de la misma forma. Jugando mejor, peor o regular pero esa actitud creo que es la que no podemos negociar para poder sacar esto hacia adelante. Me ha tocado vivirlo en Colo Colo en su momento para pelear por permanecer en Primera. Es el equipo más grande de Chile, también como el Sevilla muy grande, con mucha gente detrás y ahí, más allá del fútbol, que es importante, se saca más a relucir otras cosas y eso es lo que estamos demostrando nosotros”, dijo.

Finalmente, descartó las cuentas sobre la salvación: “Nosotros no pensamos ni calculamos, sobre todo por cosas que no podemos controlar. Nosotros no controlamos cuántos puntos faltan de aquí a la permanencia. Nadie sabe lo que puede pasar, si los otros equipos sacan todos los partidos y son los puntos suficientes o si ganan y hacen falta más. Nosotros nos preocupamos de cosas que podemos controlar como nuestra actitud y nuestro juego y de ir ahora a Villarreal y poder hacer un gran partido para poder conseguir, por qué no, un triunfo ya”, cerró.