SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Gabriel Suazo tras la heroica remontada del Sevilla: “’Dicen que nunca se rinde’; mi carrera se ha basado en ese lema”

    El lateral chileno abordó a los medios tras el triunfo clave sobre el Espanyol, que aleja a los blanquirrojos del descenso.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Suazo habló tras la remontada del Sevilla. Foto: @SevillaFC.

    El Sevilla consiguió una victoria trascendental en su pelea por no descender. Alexis Sánchez dio una asistencia clave para la agónica remontada sobre el Espanyol. Fue un 2-1 que los aleja de la zona roja.

    En tanto, Gabriel Suazo, disputó 64 minutos y abandonó el terreno con evidente dolor en la clavícula, una zona donde ha acumulado molestias. Por otra parte, el lateral atendió a los medios después del triunfo crucial.

    “Ahora vamos a ver qué tal. En verdad estamos todos, me incluyo, dando el máximo para poder apoyar al equipo y estar ahí. En un momento ni siquiera se me pasó por la mente salir, intentamos hacer la mayor de las cosas posibles que teníamos acá para que pudiera continuar. Vengo con esta molestia desde hace varios partidos pero aquí estamos para poder ayudar y contribuir en el momento que te toque y en las situaciones que te toque. Hoy creo que hemos sido muy valientes para poder sacar esto adelante, de poder sacar el resultado todos como equipo. Gracias a nuestra hinchada que nos ha apoyado hasta lo último”, comenzó señalando el chileno.

    Suazo valoró la heroica remontada: “Dicen que nunca se rinde. Ese es el lema y, cuando llegué acá, lo primero que leía era eso y sabía que llegué a mi casa. Porque mi carrera futbolística se ha basado en ese lema y estoy acá para poder representar a esta institución jugando bien, mal o regular dentro de la cancha pero entregando todo al máximo cuando me toque para poder ayudar y darlo todo al equipo. Y creo que estamos todos en esa misma senda”, indicó.

    La gran valoración hacia la hinchada

    El chileno destacó la importancia de la hinchada sevillista y el ambiente en el Sánchez-Pizjuán: “Sí, como después de Pamplona estábamos todos destruidos y nos dolió muchísimo, más allá del resultado, sino de la forma en cómo fue. Entregamos el máximo y no nos llevamos ni un punto. Eso nos dolió mucho pero, desde ahí, sacamos fuerzas. Nuestra gente sacó fuerzas para ir hacia adelante, impulsarnos y darnos esa fuerza para venir acá a nuestra casa y conseguir seis puntos que son cruciales para la permanencia”.

    También volvió a recordar la pelea por no descender que vivió con Colo Colo: “Esperemos que este partido que venga sigamos con esa misma actitud. Creo que en Pamplona, si bien puede ser mejor o peor el partido, la actitud y todo lo que dejamos en la cancha creo que lo demostramos y nuestros hinchas también lo sufrieron y sintieron así. Estos dos partidos en casa hemos sufrido con ellos de la misma forma. Jugando mejor, peor o regular pero esa actitud creo que es la que no podemos negociar para poder sacar esto hacia adelante. Me ha tocado vivirlo en Colo Colo en su momento para pelear por permanecer en Primera. Es el equipo más grande de Chile, también como el Sevilla muy grande, con mucha gente detrás y ahí, más allá del fútbol, que es importante, se saca más a relucir otras cosas y eso es lo que estamos demostrando nosotros”, dijo.

    Finalmente, descartó las cuentas sobre la salvación: “Nosotros no pensamos ni calculamos, sobre todo por cosas que no podemos controlar. Nosotros no controlamos cuántos puntos faltan de aquí a la permanencia. Nadie sabe lo que puede pasar, si los otros equipos sacan todos los partidos y son los puntos suficientes o si ganan y hacen falta más. Nosotros nos preocupamos de cosas que podemos controlar como nuestra actitud y nuestro juego y de ir ahora a Villarreal y poder hacer un gran partido para poder conseguir, por qué no, un triunfo ya”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaEspanyolAlexis SánchezGabriel Suazo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avaluada en cerca de $11 mil millones: incautan casi una tonelada de droga en Coquimbo

    Detienen en flagrancia a imputado por femicidio íntimo en La Cruz

    Bancada de independientes-PPD se desmarca del “tsunami” de indicaciones planteado por la oposición

    Defensa de Joaquín Lavín León apelará a prisión preventiva: acusa investigación “sesgada” y falta de fundamento

    Centros de reservistas del Ejército reinician actividades de instrucción tras un año en pausa

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

    Lo más leído

    1.
    Por milímetros: revisa el gol anulado a Alexis Sánchez en el Sevilla ante Espanyol

    Por milímetros: revisa el gol anulado a Alexis Sánchez en el Sevilla ante Espanyol

    2.
    Arbeloa aborda la pelea entre Valverde y Tchouaméni: “He tenido un compañero que le ha metido un palazo de golf a otro”

    Arbeloa aborda la pelea entre Valverde y Tchouaméni: “He tenido un compañero que le ha metido un palazo de golf a otro”

    3.
    El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta

    El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta

    4.
    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    5.
    Federico Valverde rompe el silencio tras la pelea con Tchouaméni: “Me duele el momento que estamos pasando”

    Federico Valverde rompe el silencio tras la pelea con Tchouaméni: “Me duele el momento que estamos pasando”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Avaluada en cerca de $11 mil millones: incautan casi una tonelada de droga en Coquimbo
    Chile

    Avaluada en cerca de $11 mil millones: incautan casi una tonelada de droga en Coquimbo

    Detienen en flagrancia a imputado por femicidio íntimo en La Cruz

    Bancada de independientes-PPD se desmarca del “tsunami” de indicaciones planteado por la oposición

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Gerente general de Hotel W: “En Chile hay más oportunidades que problemas”

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”
    El Deportivo

    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    Joaquín Niemann aborda su futuro en caso de que no siga el LIV Golf: “Me encantaría volver al PGA Tour”

    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Euphoria 3 en voz de una de sus actrices: “Me sorprendió todo de Zendaya”

    Yacht Rock: le das a la música un mal nombre

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán
    Mundo

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

    Reino Unido envía su buque destructor al Medio Oriente para una posible misión de protección al estrecho de Ormuz

    Más de 100 pasajeros enferman por brote de norovirus en crucero que zarpó desde Florida

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño