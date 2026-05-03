El regaño del técnico del Sevilla a Gabriel Suazo: “Le he echado la bronca; ¿Por qué coño tiene que salir así?”

El Sevilla se prepara para afrontar una verdadera final por el descenso. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se medirá a la Real Sociedad, en un encuentro clave para mantener la categoría, tal como todos los que le quedan.

El partido se espera con ansias en Nervión. El técnico Luis García Plaza anticipó el cotejo, en una previa donde reveló el regaño que le realizó al exlateral de Colo Colo.

El defensor nacional llamó la atención en el entrenamiento previo al crucial encuentro. Apareció sin camiseta y con un aparatoso vendaje en el hombro derecho, registro que fue captado por las cámaras de la prensa y lógicamente llamó la atención.

En ese contexto, el entrenador fue consultado por Suazo en la conferencia de prensa. Ante la pregunta, García Plaza fue tajante, revelando el reto que le dio al chileno por dejarse ver con la venda: “Le he echado la bronca. ¿Por qué coño tiene que salir así? Chico, sal con la camiseta, no tienes que enseñar si llevas un vendaje o no. Parece mentira, estáis vosotros y me sale sin camiseta. A veces hacemos cosas que… Yo se lo he dicho a Gabi: ponte la camiseta”, indicó el técnico.

Finalmente, aseguró que el vendaje sería preventivo, por lo que Suazo se encuentra en un estado óptimo para jugar: “Está perfecto, es solo un vendaje, pero sabía que me harían esta pregunta”, añadió.

🤕🇨🇱 ¡ASÍ LUCE EL HOMBRO LESIONADO DE GABRIEL SUAZO!



💥 El chileno del @SevillaFC se lesionó en el partido ante Osasuna y tiene un aparatoso vendaje en el brazo derecho.#ZonaMixta pic.twitter.com/ZRySWURbZ8 — Zona Mixta (@ZonaMixta__) May 3, 2026

Un partido crucial

García Plaza también habló sobre la relevancia del encuentro y del apoyo que han tenido en la práctica previa: “Mañana va a haber un ambiente increíble. Esto denota la importancia del partido, lo que hay en juego y ojalá podamos devolverle toda esa fuerza con una victoria. Esto nos debe llevar en volandas para sacar un resultado positivo que nos permita salir del descenso. Se lo agradezco, pero mañana tenemos que agradecerlo todavía más. Estoy deseando que llegue mañana, se va a hacer muy largo hasta las nueve de la noche”, dijo.

También le envió un mensaje a los hinchas: “Lo que hemos vivido hoy ha sido increíble pero lo de mañana va a ser indescriptible. La gente se ha dado cuenta que debe estar más unida que nunca. Nos quedan tres partidos en casa, pero con este ambiente vamos a tener muchas opciones de sacarlo adelante. Si damos nuestra mejor versión y cuidamos detalle estaremos más cerca de la victoria”, continuó.

“Matemáticamente nos quedan 15 puntos y si mañana ganamos salimos del descenso. Argumentos futbolísticos doy los del otro día. Con el Atlético jugamos bien, la primera parte del Levante fue malísima, pero en la segunda estuvimos bien y contra Osasuna durante gran parte del partido también. Quiero que los momentos malos no nos penalicen tanto. Con la ayuda de esta gente vamos a tener ese golpe de acierto y esos detalles para poder ganar. Desde luego los jugadores están concienciados al máximo”, cerró.