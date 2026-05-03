SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El regaño del técnico del Sevilla a Gabriel Suazo: “Le he echado la bronca; ¿Por qué coño tiene que salir así?”

    Luis García Plaza reveló el reproche que le realizó al lateral chileno en la conferencia de prensa previa al crucial encuentro con la Real Sociedad, donde los blanquirrojos buscarán salir del descenso.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gabriel Suazo fue regañado por su técnico en el Sevilla.

    El Sevilla se prepara para afrontar una verdadera final por el descenso. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se medirá a la Real Sociedad, en un encuentro clave para mantener la categoría, tal como todos los que le quedan.

    El partido se espera con ansias en Nervión. El técnico Luis García Plaza anticipó el cotejo, en una previa donde reveló el regaño que le realizó al exlateral de Colo Colo.

    El defensor nacional llamó la atención en el entrenamiento previo al crucial encuentro. Apareció sin camiseta y con un aparatoso vendaje en el hombro derecho, registro que fue captado por las cámaras de la prensa y lógicamente llamó la atención.

    En ese contexto, el entrenador fue consultado por Suazo en la conferencia de prensa. Ante la pregunta, García Plaza fue tajante, revelando el reto que le dio al chileno por dejarse ver con la venda: “Le he echado la bronca. ¿Por qué coño tiene que salir así? Chico, sal con la camiseta, no tienes que enseñar si llevas un vendaje o no. Parece mentira, estáis vosotros y me sale sin camiseta. A veces hacemos cosas que… Yo se lo he dicho a Gabi: ponte la camiseta”, indicó el técnico.

    Finalmente, aseguró que el vendaje sería preventivo, por lo que Suazo se encuentra en un estado óptimo para jugar: “Está perfecto, es solo un vendaje, pero sabía que me harían esta pregunta”, añadió.

    Un partido crucial

    García Plaza también habló sobre la relevancia del encuentro y del apoyo que han tenido en la práctica previa: “Mañana va a haber un ambiente increíble. Esto denota la importancia del partido, lo que hay en juego y ojalá podamos devolverle toda esa fuerza con una victoria. Esto nos debe llevar en volandas para sacar un resultado positivo que nos permita salir del descenso. Se lo agradezco, pero mañana tenemos que agradecerlo todavía más. Estoy deseando que llegue mañana, se va a hacer muy largo hasta las nueve de la noche”, dijo.

    También le envió un mensaje a los hinchas: “Lo que hemos vivido hoy ha sido increíble pero lo de mañana va a ser indescriptible. La gente se ha dado cuenta que debe estar más unida que nunca. Nos quedan tres partidos en casa, pero con este ambiente vamos a tener muchas opciones de sacarlo adelante. Si damos nuestra mejor versión y cuidamos detalle estaremos más cerca de la victoria”, continuó.

    Matemáticamente nos quedan 15 puntos y si mañana ganamos salimos del descenso. Argumentos futbolísticos doy los del otro día. Con el Atlético jugamos bien, la primera parte del Levante fue malísima, pero en la segunda estuvimos bien y contra Osasuna durante gran parte del partido también. Quiero que los momentos malos no nos penalicen tanto. Con la ayuda de esta gente vamos a tener ese golpe de acierto y esos detalles para poder ganar. Desde luego los jugadores están concienciados al máximo”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaReal SociedadGabriel SuazoAlexis SánchezLuis García Plaza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque a carguero en las cercanías del Estrecho de Ormuz

    Carabineros detiene a integrante de banda dedicada a robos en Franklin

    Secretario general de la CUT: “Kast sale con los votos de la clase trabajadora”

    Quiroz evita polemizar con Poduje por reparos a propuesta de recortes: “Todos los ministros tienen esa libertad”

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    UDI anuncia que el Gobierno pondrá urgencia a proyecto que prohíbe la publicidad de futbolistas a casas de apuestas

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Universidad de Concepción en partido clave por la Copa de la Liga

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Universidad de Concepción en partido clave por la Copa de la Liga

    2.
    Su primer título del año: Alejandro Tabilo vence a Zizou Bergs y se corona en el Challenger de Aix-en-Provence

    Su primer título del año: Alejandro Tabilo vence a Zizou Bergs y se corona en el Challenger de Aix-en-Provence

    3.
    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago

    4.
    Guardiola explica por qué fue a un partido de tercera división a la hora del PSG-Bayern: “Los entrenadores no son buenos”

    Guardiola explica por qué fue a un partido de tercera división a la hora del PSG-Bayern: “Los entrenadores no son buenos”

    5.
    Manchester United le gana el clásico al Liverpool en un partidazo y vuelve a la Champions luego de tres años de ausencia

    Manchester United le gana el clásico al Liverpool en un partidazo y vuelve a la Champions luego de tres años de ausencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Carabineros detiene a integrante de banda dedicada a robos en Franklin

    Secretario general de la CUT: “Kast sale con los votos de la clase trabajadora”

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026
    Negocios

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    El sello que Manfred Paulmann quiere imponer en Cencosud

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Alarma en Manchester United: Alex Ferguson es llevado de emergencia al hospital en la previa al clásico ante Liverpool
    El Deportivo

    Alarma en Manchester United: Alex Ferguson es llevado de emergencia al hospital en la previa al clásico ante Liverpool

    Manchester United le gana el clásico al Liverpool en un partidazo y vuelve a la Champions luego de tres años de ausencia

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Universidad de Concepción en partido clave por la Copa de la Liga

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?
    Tecnología

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque a carguero en las cercanías del Estrecho de Ormuz
    Mundo

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque a carguero en las cercanías del Estrecho de Ormuz

    Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas

    Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?