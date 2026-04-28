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    El duro camino que le queda al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo para salvarse del descenso en la liga española

    El equipo andaluz enfrentará la recta final con la misión de sumar todos los puntos posibles para salir de la zona roja. El problema es que entre sus rivales tendrá al Real Madrid y al reciente campeón de la Copa del Rey, Real Sociedad.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Suazo otra vez enfrenta al fantasma del descenso. Foto: @SevillaFC.

    “Creo que nos dejamos la vida en el campo y entregamos todo. Tenemos que seguir, nos duele, no soy de acá pero lo siento como si fuese y me duele muchísimo... Tengo un nudo en la garganta”. Las palabras de Gabriel Suazo, tras la derrota del Sevilla ante el Osasuna, que los dejó en zona de descenso, calaron hondo en el cuadro español.

    Pero también, quizás sin quererlo, sirvieron de arenga para el alicaído cuadro andaluz. El cual no la tendrá nada de fácil en la recta final de LaLiga, pues entre -otros equipos- deberá enfrentar al Real Madrid y al reciente campeón de la Copa del Rey, Real Sociedad.

    Por lo mismo, durante la sesión de recuperación que tuvo la oncena de Andalucía en la jornada de este lunes 27 de abril, el técnico Luis García mantuvo una charla con todos los integrantes del equipo y luego dialogó con algunos jugadores por separado. El primero de ellos fue Suazo, quien ofició de capitán en El Sadar y es uno de los líderes indiscutidos del plantel.

    “Lo vamos a sacar juntos jugando con corazón y garra. Hay que levantar a los compañeros, estoy orgulloso de estar acá y me voy a dejar la piel y se lo voy a contagiar a todos los compañeros”, aseguró el lateral formado en Colo Colo.

    El duro camino que le queda al Sevilla para salvarse del descenso

    Hoy el Sevilla se encuentra zona de descenso y suma 34 puntos. Según el matemático ibérico y estadístico de LaLiga, Fran Martínez, los andaluces deben sumar 10 positivos más en las cinco jornadas restantes para asegurar su permanencia en Primera División. Pero si acumula cinco o menos, perderá la categoría irremediablemente.

    El problema es que lo rivales que le quedan al también equipo de Alexis Sánchez no son nada de fáciles. El próximo lunes 4 de mayo reciben a los actuales de la Copa del Rey, Real Sociedad, y aunque ya no pelean nada (ya están clasificados a la Europa League) quieren terminar lo más alto en la tabla.

    Tras ello, y otra vez en calidad de local, los nervionenses enfrentan al Espanyol (9/5) que hoy no está comprometido con el descenso, pero aún no asegura del todo que se quedará otra temporada en Primera (poseen 39 unidades). Tras ello, vienen dos rivales duros de roer: Villarreal (13/5) y Real Madrid (17/5). Ambos ya poseen los boletos para la próxima edición de la Champions League en el bolsillo y en teoría ya sólo juegan por cumplir, pero no querrán que sus últimos partidos en casa se transformen en una derrota.

    Finalmente, el 24 de mayo, visitan al Celta en Vigo y a esas alturas probablemente esté todo definido. “El primer partido en casa es vital para seguir en la lucha. Es una final y las finales se ganan. Este club está acostumbrado a ganar finales, de otro estilo, pero finales. Jugando así podemos ganarle a cualquiera. Es duro de digerir y espero que el fútbol nos devuelva en estos cinco partidos lo que nos tenga que devolver”, concluyó García Plaza.

    Más sobre:SevillaSevilla FcAlexis SánchezGabriel SuazoLaLigaFútbol EspañolFútbol

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