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    “No hay nadie mejor que nosotros”: el campeón PSG se agiganta en la previa de la semi de Champions ante Bayern Múnich

    Galos y alemanes se miden el martes en la Ciudad Luz, a las 15 horas de Chile. Los dos mejores clubes de Europa, en la actualidad, se han enfrentado en 15 ocasiones por este torneo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Bayern ya venció PSG en la Fase de Liga de esta Champions. FOTO: UEFA.

    La Champions League llega a sus fases finales, ya con solo cuatro equipos en competencia. La primera semifinal enfrenta a dos de los mejores equipos de la última década.

    En el Parque de los Príncipes de la Ciudad Luz, a las 15:00 horas de Chile, el a actual monarca Paris Saint-Germain recibe a Bayern Múnich, verdugo de Real Madrid en cuartos de final.

    Un enfrentamiento con mucha historia, con dos de las grandes potencias continentales en la actualidad, pero que arrastran una rivalidad de hace años en distintas instancias de esta misma competición.

    Franceses y alemanes se han medido en 15 ocasiones, solo en el contexto de la lucha por la Orejona, con un saldo de 9 victorias para los bávaros y 6 de los galos, sin ningún empate entre ambas potencias. En cuanto a las eliminaciones directas, han jugado en tres instancias, la más recordada en la final de 2020 cuando los bávaros se impusieron por la cuenta mínima en Lisboa.

    Respecto del momento futbolístico de cada uno, los alemanes ya consiguieron el trigésimo cuarto título de su historia en la Bundesliga, el 19 de abril pasado, a cuatro fechas del final de la competencia, el décimo tercero en las últimas 14 temporadas. En el plano europeo, se deshicieron de Real Madrid en la ronda de los mejores ocho equipos con un global de 6-4 tras ganar entre la ida y la vuelta.

    Por el lado del equipo de capitales qataríes, a cuatro fechas del epílogo de torneo local, los parisinos tienen seis puntos más que el escolta Lens y presentan la primera opción para conseguir su décimo cuarta estrella en la Ligue 1, la quinta consecutiva. En la Champions dio cuenta de Liverpool, con victorias consecutivas en la capital gala y en Inglaterra.

    Lucha de gigantes

    Con tales antecedentes, el devenir del fixture emparejó a los dos mejores equipos de la competencia en esta semifinal. En esa lucha, el campeón PSG saca una pequeña ventaja, al menos en el aspecto anímico. El último duelo eliminatorio, los parisinos dejaron fuera a los germanos en los cuartos de final de Mundial de Cubes 2025. Sin embargo, en la Fase de Liga de esta Champions, los teutones se impusieron por la cuenta mínima en la capital bávara.

    “En cuanto a la regularidad, el Bayern quizás esté un poco por delante de nosotros porque solo perdió dos duelos. Sin embargo, en cuanto a lo que nosotros demostramos, no hay mejor equipo que nosotros. Estamos disfrutando esta parte de la temporada, nos hemos ganado con creces el mote de potencia continental en estas últimas tres semanas. Tenemos que ser muy ambiciosos y queremos llegar un poco más lejos”, explicó el DT del PSG Luis Enrique, en la previa del trascendental duelo.

    Consultado por las claves del partido, el exentrenador de Barcelona afirmó que “el Bayern tiene un ataque muy efectivo, tenemos que saber defender. Yo creo que esa será uno de los puntos esenciales”.

    Al otro lado, el técnico belga Vincent Kompany fue mucho más medido en sus apreciaciones, a la vez que reconoció la jerarquía del actual monarca de la Liga de Campeones de Europa.

    “Se miden dos equipos con muchísima creatividad. No existen secretos ni varitas mágicas, todo depende de la energía, de los pequeños detalles. PSG transmite el mensaje de su DT Luis Enrique, no me sorprendió verlos levantar el trofeo. Será un reto enorme. No hay una solución milagrosa para jugar contra ellos. Nuestra ventaja es la experiencia”, dijo el exzaguero de Manchester City.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueParis Saint-GermainBayern MúnichLuis EnriqueVincent Kompany

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