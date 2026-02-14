SUSCRÍBETE POR $1100
    Luis Enrique pone en su lugar a Dembélé tras las críticas del jugador a sus compañeros

    Este viernes la escuadra parisina cayó por 3-1 contra Stade Rennais por la 22° fecha de la liga francesa.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: PSG en X

    Un complicado partido debió enfrentar este viernes el PSG. La escuadra parisina visitó al Stade Rennais por la 22 fecha del fútbol francés y acabó cayendo contra los locales por un contundente 3-1.

    Mousa Tamari abrió el marcador en los 34′ para los anfitriones. La ventaja aumentó en el segundo tiempo con el tanto de Esteban Lepau (69′). Si bien Ousmane Dembélé puso el descuento (72′), Breel Embolo (81′) convirtió el último tanto del partido.

    La autocrítica llegó pronto en el Paris Saint-Germain. El autor del único tanto de los forastero criticó la actitud de sus compañeros, encendiendo los ánimos en el camarín.

    La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos”, señaló de entrada tras la caída.

    “Empezamos muy mal el partido ante el Rennes. Tenemos que demostrar más ganas. Estamos en el París Saint Germain para ganar partidos”, continuó el atacante.

    Si cada uno juega para sí mismo en el campo, esto no va a funcionar y no vamos a ganar los títulos que queremos”, lanzó demandando un mayor compromiso del resto del plantel.

    La respuesta de Luis Enrique

    Las palabras de Dembéle no cayeron del todo bien en el técnico del PSG, Luis Enrique. El español se mostró molesto al ser cuestionado sobre las declaraciones anteriores de su dirigido.

    No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club”, lanzó el DT.

    Estas declaraciones no valen nada. Son fruto del enfado después de un partido, y creo que eso está claro. No tenemos nada que perder”, apuntó, relativizando las frases del jugador.

    Por último, Luis Enrique remarcó: “No responderé a ninguna pregunta ni respuesta de ningún jugador. Nunca permitiré que ningún jugador se ponga por encima del club. Que quede claro. Soy el responsable del equipo”.

    Ahora, el PSG deberá prepararse para su próximo desafío internacional. En el marco de los Playoffs de la Champions League los parisinos deberán visitar a Monaco en el duelo de ida del cruce. Este duelo está programado para este martes 17 de febrero a partir de las 17.00 horas de Chile.

