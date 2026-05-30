Presidente Kast encabeza recorrido por Cerro Castillo en el marco del Día del Patrimonio

En la residencia presidencial de Viña del Mar, Cerro Castillo, el Presidente José Antonio Kast guió el recorrido del lugar en la primera jornada del Día del Patrimonio.

En esa instancia recibió a un grupo de visitantes a quienes acompañó durante la visita por las dependencias de la casona y con quienes también presenció un acto del orfeón de la Armada.

El mandatario se encuentra en Valparaíso a la espera de la que será su primera Cuenta Pública este 1 de junio en el Congreso Nacional.

La residencia estará abierta para visitas solo este sábado 30 de mayo y en que el último ingreso se hará a las 15:30 horas.

Aunque, al igual que el Palacio de La Moneda, los cupos para inscribirse y poder visitar este recinto ya se agotaron.

Además, otros ministerios se sumarán a recibir visitas este fin de semana, como las carteras de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Ciencia y Tecnología, Bienes Nacionales, Justicia y Defensa.

El Día del Patrimonio se divide en dos jornadas, en que este último sábado y domingo de mayo, más de 4 mil actividades a lo largo de todo Chile invitan a los chilenos a visitar edificios históricos, participar de talleres, ver exposiciones artísticas, entre otros.

Para conocer todas las actividades disponibles durante estos días, se puede visitar el sitio web del Gobierno con el detalle de todos los eventos.