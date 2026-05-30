Publican norma que autoriza instalar un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

Este sábado fue publicada en el Diario Oficial la norma que autoriza instalar un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera frente al Palacio de La Moneda.

La Ley 21.820 fue presentada como proyecto el año pasado, por los senadores Luciano Cruz-Coke y Matías Walker, y por parte de de los exsenadores José García Ruminot (hoy ministro secretario de Presidencia), Luz Ebensperger y José Miguel Insulza.

Desde el Ejecutivo, el Presidente José Antonio Kast le puso suma urgencia al trámite legislativo a principios de abril, el cual no estuvo exento de declaraciones cruzadas entre parlamentarios del oficialismo y la oposición, sobre el legado del expresidente.

Según está estipulado, el monumento será ubicado en la Plaza de la Ciudadanía, como había pedido la familia del exmandatario.

Asimismo, la ley establece que no se usarán fondos públicos para esta obra y en cambio, “se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados”.

Para ejecutar lo anterior, además se crea una comisión compuesta por un representante de la Fundación Sebastián Piñera Echeñique, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dos senadores y dos diputados elefidos por las respectivas corporaciones, el alcalde de la Municipalidad de Santiago y dos exministros o exsubsecretarios colaboradores de los gobiernos del expresidente Piñera.