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    Investigan femicidio con arma de fuego en La Pintana: victimario está detenido

    El atacante era el cónyuge de la víctima y actualmente se encuentra detenido por Carabineros a la espera de dar su declaración.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Imagen referencial. Foto: PDI.

    La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando un femicidio en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

    La víctima, una adulta mayor, recibió impactos balísticos y actualmente se está periciando un arma de fuego que se halló en el lugar.

    El teniente Fernando Jaramillo de Carabineros explicó que vecinos avisaron a familiares de la pareja sobre la discusión que estaba teniendo lugar en el domicilio.

    Uno de los nietos acudió inmediatamente al lugar “encontrándose una vez que llega con el lamentable suceso de su abuela fallecida al interior del domicilio, producto de dos lesiones por impacto balístico por parte del cónyuge de esta”.

    También mencionó que a la llegada del personal policial, el victimario se encontraba en el sitio y reconoció su participación en los hechos que dieron como resultado la muerte de su esposa.

    Según el comisario Wilson Labra de la BH Sur, “conforme a las indagaciones, tenemos como persona involucrada en el hecho a su cónyuge, quien se encuentra detenido y mañana (domingo), en horario PM, pasa a control de detención”.

    Además, informó que el sujeto está a la espera de dar declaración ante la PDI, para luego quedar a disposición de la BH Sur.

    En el sitio del suceso también se encuentra personal del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, como también del Departamento de Medicina Criminalística de la institución.

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