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    Fiscalía pide 15 años de cárcel para Diego Ancalao por fraude electoral: lo acusa de falsificar 23 mil firmas para candidatura

    Acusación de la Fiscalía Centro Norte sostiene que el representante mapuche y cinco de sus cercanos utilizaron los datos personales de 23.135 ciudadanos sin su consentimiento, para lograr así los patrocionios necesarios para su candidatura presidencial en 2021.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó acusación contra Diego Ancalao Gavilán y otros cinco imputados por los delitos de fraude electoral, falsificación reiterada de instrumento público y usurpación masiva de identidad, en el marco de la investigación por la falsificación de más de 23 mil firmas con las que el representante mapuche habría inscrito su fallida candidatura presidencial en 2021.

    En este marco, el ente persecutor ingresó una presentación judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde solicita penas que, para el exrepresentante de la Lista del Pueblo, suman más de 15 años de privación de libertad, luego de inscribir su candidatura con firmas que fueron presentadas ante una notaría que ya no existía y cuyo notario había fallecido.

    “Que habiendo cerrado la investigación con fecha 13 de mayo de 2026, estando dentro de plazo legal y según lo dispuesto en los artículos 248 letra B, 259 y siguientes del Código procesal Penal, vengo en presentar acusación por el delito de fraude electoral; los ilícitos reiterados de falsificación de documento público cometido por particulares y usurpación de identidad en contra de Diego Alexis Ancalao Gavilán”, indica el texto de la Fiscalía.

    En concreto, se acusa a Ancalao de haberse concertado con un grupo de cercanos -Denisse Olivares, Fabián Olivares, Nataly Vega, Max Bustamante y Gonzalo López- para falsificar las firmas para proceder a formalizar su candidatura a la Presidencia de la República el 23 de agosto de 2021.

    En la ocasión, señala la Fiscalía, Diego Ancalao hizo entrega de una nómina de 35.297 apoyos ciudadanos, distribuidos entre 12.136 respaldos obtenidos mediante firma electrónica simple, a través del sitio web oficial del Servicio Electoral (Servel) y otros 23.161 presentados en soporte físico, supuestamente suscritos ante notario público.

    “Los imputados incurrieron en un falso testimonio, ya que 23.135 de esos 23.161 patrocinios físicos son falsificados”, asegura la acusación.

    Agrega el texto que “estos formularios no fueron completados de manera manuscrita por las personas que figuran como patrocinantes, no contenían información verídica respecto de sus domicilios y tampoco fueron firmados por ellas. En consecuencia, las identidades de estas personas fueron usurpadas, por los imputados, para aparentar su apoyo a la candidatura ya mencionada”.

    Asimismo, indica que debido a la imposibilidad de alcanzar el número de patrocinios exigido por la ley para postular como candidato independiente, Diego Ancalao y el resto de los imputados “se concertaron para llevar a cabo diversas acciones ilícitas tendientes a cumplir con dicho requisito legal”.

    Así, destaca que los acusados “usurparon las identidades de 23.135 ciudadanos chilenos, obteniendo sus datos personales sin su consentimiento. Por sí mismos o con la participación de terceros, procedieron a falsificar las planillas de patrocinio, simulando que fueron llenadas y firmadas por los verdaderos afectados. Insertaron en ellas, de forma manuscrita, los nombres, números de cédula de identidad, domicilios inventados y firmas falsas”.

    Tras la acusación, el Séptimo Juzgado de Garantía citó a los imputados y otros intervinientes a la audiencia de preparación del juicio oral para el 22 de junio próximo en el Centro de Justicia.

    Más sobre:Diego AncalaoFiscalía Centro Norteacusaciónfraude electoralfirmas falsas

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