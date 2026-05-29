“Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

La idea del escape cruza parte de los temas más famosos de Wings, como en la inmortal Band on the run. Y lo es porque de alguna manera, el proyecto encontró a Paul McCartney en un momento en que trataba de ser otro; salió de Londres para ir a probar la vida de granjero en las tierras de Campbeltown, Escocia.

Esa vida es la que se narra en Wings: A band on the run (Libros Cúpula), una historia oral de la banda con la que McCartney resurgió tras el quiebre de los Beatles. De hecho, ese es el punto de partida de la historia, la separación de los Fab y la nueva vida de granjero, la que reconoce, le fue difícil de llevar. “Creo que no estábamos en absoluto preparados para esta aventura tan salvaje -dice en el prólogo-. Había muchísimas cosas que no sabíamos”.

Wings

Trabajado por el escritor Ted Widmer, quien tuvo acceso a las grabaciones completas del documental Man on the Run de Morgan Neville, también incluye valiosos testimonios del entorno de “Macca”, incluyendo a sus hijas Mary y Stella, su hermano Michael, además de músicos que pasaron por Wings como Denny Laine, Henry McCullough, entre otros.

Asimismo, se adjuntan breves biografías de todos los músicos que pasaron por Wings y fichas de toda su discografía, desplegadas en singles y álbumes.

Sea por un acto de reivindicación histórica o un ejercicio de memoria, el libro también perfila a Linda McCartney, la esposa de Paul fallecida en 1998 y pieza clave en el período. No solo fue una sorpresiva integrante de Wings como una competente tecladista, según “Macca” su empuje resultó decisivo en los momentos más complejos. “El ánimo de Linda nunca decayó. Era esa clase de mujer”, recuerda.

Por supuesto, el libro aborda hitos clave del grupo, como la compleja grabación del álbum Band on the Run en Lagos, Nigeria. Aquel fue el momento pivotal de la banda, en que comenzaron a tener éxito. “Vivíamos con lo justo, parecíamos una pandilla de adolescentes que tocan guitarra en el garaje, pero éramos una de las mejores banda del mundo”, recuerda el baterista Denny Seiwell.

Para ese disco fue convocado Geoff Emerick, el ingeniero de sonido que conoció a McCartney durante sus años de trabajo para los Beatles en el estudio Abbey Road. Aunque reconoce el trabajo, no duda en detallar lo difícil que fue acostumbrarse a la falta de comodidades. “El estudio de EMI en Lagos era muy pequeño y no tenía ningún tipo de pantallas acústicas, así que pedimos que las hicieran”, recuerda.

En realidad, las dificultades técnicas no fueron lo más complejo. “No me gustan las lagartijas, las serpientes ni los insectos -dice Emerick-. Por desgracias son tres cosas que abundan en Nigeria”.

La revisión de la historia termina en los primeros años 80, cuando el éxito de Wings comenzó a mermar poco a poco, condicionado por las bajas ventas de London Town y Back to the Egg. Además ya comenzaban a verse desbordados por la nueva generación de bandas británicas.

Ahí ocurrió el famoso viaje a Japón. Una gira que prometía pues el grupo nunca había tocado allí y las entradas para los shows se habían agotado. Pero, sorpresivamente, no lograron tocar porque Paul fue detenido y encarcelado durante 9 días por posesión de medio kilo de marihuana.

En el libro, McCartney cuenta que ya en la previa habían cosas que no lo tenían tranquilo. “Sentía que no habíamos ensayado lo suficiente y no me gusta esa sensación (...) Pero ya lo teníamos apalabrado e íbamos a ensayar en Tokio. Me pareció muy precipitado y empecé a ponerme muy nervioso. Y entonces me pillaron. No sé, fue todo como muy raro. Como si, en el fondo, quisiera que me pillaran para librarme de aquello”.

Todo el incidente y el paso por la prisión se narran con detalle incluso con la perspectiva de las hijas del artista. “Cuando mi madre volvía, nos contaba que papá estaba bien, pero era inevitable pensar ‘¿qué va a pasar?’'¿cuánto tiempo vamos a estar aquí?’. Creo que, dado el caso, mi madre se habría mudado a Japón con toda la familia", recuerda Mary McCartney.

El libro culmina con Paul, de vuelta, trabajando en su disco en solitario McCartney II (1980), casi en forma análoga a lo que hizo con su primer disco solista, en medio de la desintegración de los Beatles y el fin de los 60. La historia no se repite, pero rima.