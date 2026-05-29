SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

    “Él en su conciencia sabe que sus días están contados, que tarde o temprano tendrá que ir a la justicia", sostuvo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

    Por 
    Europa Press
    El expresidente boliviano Evo Morales. Foto: Europa Press - Archivo.

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha asegurado este viernes que el expresidente Evo Morales sabe que “tiene los días contados”, en referencia a que “no podrá escaparse de la justicia”, que mantiene una orden de detención por un caso relacionado con trata de personas.

    “Está oculto en el Chapare, no duerme bien, tiene una serie de equipos de respaldo e información que lo mueven de un lado a otro, pero en cualquier momento ese equipo fallará y no podrá escaparse a la justicia”, ha afirmado el mandatario boliviano en una entrevista en el canal argentino A24 respecto al líder indígena, presidente entre 2006 y 2019, al que vincula con las protestas y los bloqueos de carreteras en el país.

    “Él en su conciencia sabe que sus días están contados, que tarde o temprano tendrá que ir a la justicia, tarde o temprano”, ha reflexionado Paz sobre la situación que atraviesa el país sudamericano, quien ha subrayado que su prioridad es que no haya “un muerto más por culpa de él”, en referencia a las protestas que han paralizado el país y que atribuye a grupos influidos por el exmandatario.

    “Es un delirante del poder y le tiene miedo hasta su propia sombra. Cuando Evo camina ve sombra al lado y cree que es conspiración y es su propia sombra y está en sí mismo su autodestrucción porque la ansiedad del poder hará la destrucción de su organización, pero está claro que tiene un poderoso respaldo financiero y le está haciendo un daño a Bolivia de forma extraordinaria”, ha indicado.

    Igualmente, ha apuntado que la financiación de las protestas provendría de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico en la región de Chapare. “Hay gente decente que trabaja honradamente, pero también hay un gran margen de producción de hoja de coca que va al narcotráfico y de ahí salen recursos para estas movilizaciones”, ha afirmado sobre las protestas, que ha vinculado a un “intento de golpe” contra el Ejecutivo de Paz, que entró a la Casa Grande del Pueblo el noviembre pasado.

    Defiente el diálogo y rechaza la renuncia

    Paz ha subrayado que su Ejecutivo lleva seis meses al frente y que busca atender también las “demandas históricas no atendidas” a través del diálogo con los colectivos afectados. “Estamos firmes con el diálogo para la resolución de los problemas y yo creo que estamos muy cercano a ello”, ha señalado.

    “Hay gente que tiene justas demandas, hay que ser muy claros, pero detrás de esas demandas ha entrado toda esta fuerza económica del Chapare y que ha distorsionado todo este ciclo de demandas y eso es con intento de golpe. Evidentemente que han fracasado”, ha indicado.

    En este sentido, ha desoído las demandas de que abandone el cargo, afirmando de que “se van a tener que aguantar” los críticos porque se va a ceñir al “voto popular” que “indicó cuál es el camino”. “Son cinco años de Constitución, que es lo que debo cumplir”, ha recalcado.

    Más sobre:BoliviaEvo MoralesRodrigo Paz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    Suprema restringe la confianza legítima y establece que no aplica para funcionarios públicos con antecedentes disciplinarios

    Metro restablece servicio en Línea 5 tras problema en las vías que afectó a siete estaciones

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos solidariza con Rumanía tras la “imprudente incursión” y avisa que defenderá cada centímetro de la OTAN

    Estados Unidos solidariza con Rumanía tras la “imprudente incursión” y avisa que defenderá cada centímetro de la OTAN

    2.
    “Lo puedo llevar de esclavo”: El debate abierto tras nuevo incidente racista protagonizado por un argentino en Brasil

    “Lo puedo llevar de esclavo”: El debate abierto tras nuevo incidente racista protagonizado por un argentino en Brasil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Suprema restringe la confianza legítima y establece que no aplica para funcionarios públicos con antecedentes disciplinarios
    Chile

    Suprema restringe la confianza legítima y establece que no aplica para funcionarios públicos con antecedentes disciplinarios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias
    Negocios

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    Sigue la consolidación en la industria de fondos: Volcom inicia conversaciones para adquirir XLC Capital

    Horizontal propone cinco cambios para perfeccionar el empleo público y pide al gobierno acelerar reforma comprometida

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar
    Tendencias

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    El largo invicto de Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores que la UC tumbó
    El Deportivo

    El largo invicto de Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores que la UC tumbó

    Se incrementa tras vencer a Boca: el millonario pozo de premios que acumula la UC por su campaña en la Copa Libertadores

    Goleador histórico de la UC e hincha de River: la noche en que Fernando Zampedri desquició a Paredes y Boca en La Bombonera

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral
    Cultura y entretención

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania
    Mundo

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

    Estados Unidos solidariza con Rumanía tras la “imprudente incursión” y avisa que defenderá cada centímetro de la OTAN

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales