El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha asegurado este viernes que el expresidente Evo Morales sabe que “tiene los días contados”, en referencia a que “no podrá escaparse de la justicia”, que mantiene una orden de detención por un caso relacionado con trata de personas.

“Está oculto en el Chapare, no duerme bien, tiene una serie de equipos de respaldo e información que lo mueven de un lado a otro, pero en cualquier momento ese equipo fallará y no podrá escaparse a la justicia”, ha afirmado el mandatario boliviano en una entrevista en el canal argentino A24 respecto al líder indígena, presidente entre 2006 y 2019, al que vincula con las protestas y los bloqueos de carreteras en el país.

“Él en su conciencia sabe que sus días están contados, que tarde o temprano tendrá que ir a la justicia, tarde o temprano”, ha reflexionado Paz sobre la situación que atraviesa el país sudamericano, quien ha subrayado que su prioridad es que no haya “un muerto más por culpa de él”, en referencia a las protestas que han paralizado el país y que atribuye a grupos influidos por el exmandatario.

“Es un delirante del poder y le tiene miedo hasta su propia sombra. Cuando Evo camina ve sombra al lado y cree que es conspiración y es su propia sombra y está en sí mismo su autodestrucción porque la ansiedad del poder hará la destrucción de su organización, pero está claro que tiene un poderoso respaldo financiero y le está haciendo un daño a Bolivia de forma extraordinaria”, ha indicado.

Igualmente, ha apuntado que la financiación de las protestas provendría de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico en la región de Chapare. “Hay gente decente que trabaja honradamente, pero también hay un gran margen de producción de hoja de coca que va al narcotráfico y de ahí salen recursos para estas movilizaciones”, ha afirmado sobre las protestas, que ha vinculado a un “intento de golpe” contra el Ejecutivo de Paz, que entró a la Casa Grande del Pueblo el noviembre pasado.

Defiente el diálogo y rechaza la renuncia

Paz ha subrayado que su Ejecutivo lleva seis meses al frente y que busca atender también las “demandas históricas no atendidas” a través del diálogo con los colectivos afectados. “Estamos firmes con el diálogo para la resolución de los problemas y yo creo que estamos muy cercano a ello”, ha señalado.

“Hay gente que tiene justas demandas, hay que ser muy claros, pero detrás de esas demandas ha entrado toda esta fuerza económica del Chapare y que ha distorsionado todo este ciclo de demandas y eso es con intento de golpe. Evidentemente que han fracasado”, ha indicado.

En este sentido, ha desoído las demandas de que abandone el cargo, afirmando de que “se van a tener que aguantar” los críticos porque se va a ceñir al “voto popular” que “indicó cuál es el camino”. “Son cinco años de Constitución, que es lo que debo cumplir”, ha recalcado.