SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Con ocasión del Día del Patrimonio, se abrirá al público el complejo bajo la Plaza de la Ciudadanía en que se encuentra el monumento funerario con los restos del prócer de la independencia de Chile. Un hito que se gestó con la repatriación de sus restos desde Perú. Acá la historia.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Luego de una breve ceremonia de exhumación en el cementerio general de Lima, los restos del libertador Bernardo O’Higgins, fallecido en la capital del Perú en 1842, fueron embarcados en el Callao rumbo a Valparaíso. Fue la culminación del trabajo de una comisión designada especialmente para la ocasión.

    “En el Callao [la comisión] fué recibida por el Prefecto i demas autoridades civiles i militares i con los honores de ordenanza que hicieron los cuerpos existentes en la plaza i todos los buques de guerra surtos en la bahia, fué conducida a bordo de la corbeta O’Higgins la urna que contenia los restos del ilustre difunto [sic]“, informó el encargado de negocios de Chile en el Perú, Joaquín Godoy, en una misiva para el ministro de RR.EE, fechada en Lima, el 3 de enero de 1869.

    Los restos de O’Higgins llegaron a la capital algunos días después, en medio de un fervor patriótico. Se trataba de un anhelo largamente esperado, pues desde el gobierno de Manuel Bulnes se habían intentado gestiones para la repatriación. Finalmente por tratativas de personeros como Benjamín Vicuña Mackenna y el hijo del prócer, Pedro Demetrio, se logró generar una ley de repatriación y fue la mentada comisión, presidida por el vicealmirante Manuel Blanco Encalada, la que viajó hasta Lima para concretar la exhumación.

    ¿Una curiosidad del viaje a Perú? como joven teniente segundo de la Armada de Chile embarcado en la corbeta O’Higgins, participó el futuro héroe de Iquique, Arturo Prat Chacón, entonces de 21 años.

    Bernardo O'Higgins

    Acorde con el estatus de O’Higgins como héroe de la independencia, Pedro Demetrio encargó la construcción de un monumento funerario en su honor, el que donó al estado de Chile. Se trata de un hipogeo esculpido en mármol de carrara por el artista italiano, Rinaldo Rinaldi. Este se instaló originalmente en el patio 27 del Cementerio General (recinto creado precisamente durante el gobierno de O’Higgins).

    El monumento funerario mide seis metros de alto. En su base se puede leer el siguiente texto: “Aquí yacen esperando la resurrección de la carne el Excelentísimo Señor Don Bernardo O’Higgins, Director Supremo y Capitán General de la República de Chile, su patria. Murió en la serenidad de los justos el 24 de octubre de 1842″.

    Al estilo de la época en que se facturó, el monumento está cargado de simbolismos. En un costado hay un hombre joven sentado con un tambor, luciendo el gorro frigio, símbolo de la revolución francesa, que a su vez simboliza la lucha por la libertad. Además lleva consigo un fasces, antiguo símbolo romano de autoridad.

    En otro costado se ve a una mujer sentada con pluma y un libro, simbolizando la ley, el conocimiento y la ilustración, pilar intelectual del movimiento independentista americano. Asimismo, se observan dos piezas en relieve que representan la abdicación de O’Higgins en 1823 y un ángel que entrega una corona. También se observa un trofeo de armas, compuesto por una armadura romana, dos escudos, banderas y hachas. Estos recuerdan las batallas en que el prócer participó, como Rancagua, El Roble, Chacabuco, etc.

    Monumento funerario de O'Higgins, en 1917. Santiago : Hume y Ca. Disponible en Biblioteca Nacional Digital.

    El monumento funerario de O’Higgins permaneció en el Cementerio General hasta entrado el siglo XX. Con ocasión del bicentenario del nacimiento del prócer, se promulgó la ley N°17.783, del 4 de octubre de 1972. Esta dispuso la creación de un “un gran monumento conmemorativo de las glorias de la Patria, en el que se sepultarían los restos de los héroes y próceres nacionales que participaron en la gesta de la Independencia de Chile” (Ley N°17.783, 1972, art. 1).

    Ese gran monumento se concretó años después con el DS n°155, el que estableció: “A contar del 20 de Agosto de 1979, los restos mortales del Libertador, General don Bernardo O’Higgins Riquelme, permanecerán en el sitio denominado ‘Plaza del Libertador, General O’Higgins, Altar de la Patria’”. Es decir, de un monumento cívico a los héroes de la República, se pasó a una suerte de altar para el “padre” de la nación.

    Con ocasión de los trabajos de remodelación del barrio cívico, a tono con la conmemoración del Bicentenario de Chile, el conjunto fue transformado en la actual Cripta del Libertador, que incluye el monumento fúnebre. El recinto, emplazado bajo la actual plaza de la Ciudadanía, fue reinaugurado el 10 de marzo de 2006 y abierto al público.

    En la actualidad, la cripta también contiene los restos de dos soldados sin identificar que fueron exhumados del Mausoleo Militar de Santiago. Uno de ellos, corresponde a los restos de un cuerpo encontrado en la zona de Chorrillos, donde se libró la batalla del mismo nombre en la Guerra del Pacífico. Por ello es que el lugar también se conoce como Panteón de los Héroes, acaso como un guiño al plan original.

    La cripta donde reposan los restos de O’Higgins podrá ser visitada con ocasión del Día del Patrimonio. Quienes así lo deseen podrán acercarse desde el sábado 30 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas (horario continuado).

    Lee también:

    Más sobre:Bernardo O'HigginsCripta de O'HigginsDía de los Patrimonios 2026Demetrio O'HigginsBenjamín Vicuña MackennaHistoriaHistoria de Chilehistoria Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    Menor de 5 años fallece al caer en una piscina al interior de jardín infantil de Calama

    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    “La infundada acusación fue devastadora”: alumno denunciado sin pruebas a la Fiscalía por manipular fotos de compañeras demanda al Santiago College

    María Inés Horvitz: “La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha estado durmiendo en los laureles de su excelencia”

    Lo más leído

    1.
    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo

    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo

    2.
    Valentín Trujillo y el Golpe de 1973: “Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, estuve escondido 17 días”

    Valentín Trujillo y el Golpe de 1973: “Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, estuve escondido 17 días”

    3.
    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    4.
    Fernando Ubiergo: “Llegar a los 80 años en la condición de Mick Jagger…no me atrevo ni siquiera a mencionarlo”

    Fernando Ubiergo: “Llegar a los 80 años en la condición de Mick Jagger…no me atrevo ni siquiera a mencionarlo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica
    Chile

    Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica

    Menor de 5 años fallece al caer en una piscina al interior de jardín infantil de Calama

    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal
    Negocios

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    Daniel Díaz, dirigente de Chuquicamata, será el representante de los trabajadores en directorio de Codelco

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Chile ya vive el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: la selección realiza una activación ciudadana frente a La Moneda
    El Deportivo

    Chile ya vive el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: la selección realiza una activación ciudadana frente a La Moneda

    La advertencia de Felipe Loyola antes del amistoso de la Roja frente a Portugal: “Nada más lindo que arruinarles la fiesta”

    Di Lollo vs. Zampedri: los duelos claves que marcarán la “final” entre Boca Juniors y la UC en la Copa Libertadores

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”
    Tecnología

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins
    Cultura y entretención

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud
    Mundo

    Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud

    Netanyahu ordena a las tropas israelíes tomar el control del 70% de la Franja de Gaza

    “Lo puedo llevar de esclavo”: El debate abierto tras nuevo incidente racista protagonizado por un argentino en Brasil

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales