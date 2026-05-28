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    Di Lollo vs. Zampedri: los duelos claves que marcarán la “final” entre Boca Juniors y la UC en la Copa Libertadores

    En Buenos Aires se jugará un duelo trascendental, donde los xeneizes tienen una obligación mayor porque solo les sirve ganar. En el tablero de ajedrez que será la cancha de La Bombonera, se pueden dar cruces que marcarán el trámite del juego.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Los duelos que marcarán la "final" entre Boca y la UC por Copa Libertadores. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica va a La Bombonera con la misión de salir airosa, para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Un empate ante Boca Juniors le basta a los cruzados para avanzar a la ronda de los 16 mejores y, de paso, sacar del camino a los xeneizes, lo que sería un verdadero batacazo continental. Pese a llegar a la última jornada en el primer lugar del grupo D con 10 puntos, la UC puede quedar afuera, si se dan los resultados. Como premio de consuelo, tiene en el bolsillo el acceso a la Copa Sudamericana.

    Es una final, sobre todo para los argentinos porque no tienen margen. La obligación le corresponde a Boca, que inició la fase de grupos, precisamente, ganando en Santiago, pero que se fue complicando y llega al último partido, en casa, al borde del precipicio. Al otro lado de la cordillera, son reacios a creer que el cuadro de La Ribera vaya a quedar apartado de la Copa en esta instancia, sin embargo la posibilidad es real.

    Al tratarse de un duelo determinante, las previsiones tácticas de Claudio Úbeda y Daniel Garnero toman relevancia. En el tablero de ajedrez que será la cancha de La Bombonera, con más de 50 mil personas en las tribunas, se pueden dar duelos que marcarán el trámite de un encuentro que es vital.

    Lautaro Blanco - Clemente Montes

    El delantero cruzado ha tenido sus actuaciones más destacadas jugando abierto por la derecha, apelando a su velocidad y potencia. Así sucedió, por ejemplo, ante Barcelona en Ecuador, donde fue el mejor de la cancha. En el 4-1-4-1 que ha tenido como esquema base Daniel Garnero, Montes no solo tiene obligaciones ofensivas, sino que también defensivas. En esa dirección, deberá chocar reiteradamente ante Lautaro Blanco, el lateral izquierdo de Boca, uno de los agentes ofensivos permanentes de los transandinos.

    El chileno, convocado por Nicolás Córdova para la Roja, es quizás el delantero que más aporta en labores defensivas en el equipo. Por lo mismo, frenar las pasadas del carrilero de Boca será importante para cortarle una vía de salida a los locales, como también aprovechar su espalda cuando se proyecte.

    Lautaro Di Lollo - Fernando Zampedri

    Nominalmente, el Toro será el jugador más adelantado de la UC en el campo de juego. Por la naturaleza de su posición, deberá ir al choque ante los centrales boquenses, en particular con Di Lollo, uno fijo en la zaga, considerando que su pareja más estable, Ayrton Costa, no estará por suspensión (lo reemplazaría Marco Pellegrino).

    El defensa de 21 años ha ganado en el 63% de los duelos durante la Libertadores 2026, cifra similar solo en el apartado de duelos aéreos (62%). Además promedia una falta por partido, según datos de Sofascore. Con 1,89 m, el juego por arriba es una de sus fortalezas, tanto defensiva como ofensivamente. Por su parte, Fernando Zampedri volverá a jugar con la máscara facial tras la fractura nasal que sufrió ante Limache. El 9 lleva tres goles y tiene una eficacia del 25% en sus remates.

    MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    Leandro Paredes - Jimmy Martínez

    Uno de los pecados que cometió Católica en su partido ante Boca, en el Claro Arena, fue dejar con tanta libertad a Leandro Paredes, el principal constructor de juego de Boca. El mediocampista central, quien espera ser uno de los 26 de Lionel Scaloni para el Mundial, fue con distancia el mejor de ese partido, moviendo los hilos de su escuadra. En aquella ocasión, Garnero optó por ubicar a Gary Medel como volante interior, a la derecha de Jhojan Valencia. Pese al afán batallador que ideaba el DT cruzado, eso no sucedió.

    De cara a un partido trascendental, se supone que la lección está aprendida y que dejar sin marca a Paredes es un error garrafal. De sostener el 4-1-4-1 característico de Garnero, uno de los mediocampistas internos está llamado a tomar al exjugador de la Roma. Jimmy Martínez, quien cumplió una destacada labor ante Barcelona en San Carlos de Apoquindo, puede tomar ese rol, bajando la relevancia que tiene Paredes en el juego de Boca.

    Milton Giménez - Branco Ampuero

    Ante la baja del paraguayo Adam Bareiro, lesionado, más las dudas sobre el estado de Miguel Merentiel y la enésima ausencia de Edinson Cavani, es Milton Giménez quien será el centrodelantero de Boca este jueves. Ariete de 1,84 m y 29 años, ha estado en cuatro partidos de esta Copa Libertadores y todavía no anota. En el lado de la UC, Branco Ampuero deberá anularlo. Considerando el último ensayo de Garnero, volverá Juan Ignacio Díaz a la zaga (en desmedro de Daniel González), por lo tanto el oriundo de Carelmapu pasaría a ser central derecho.

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    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresLa UCBoca JuniorsUniversidad CatólicaLa BomboneraClaudio ÚbedaDaniel Garnero

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