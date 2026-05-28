Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, dio a conocer este jueves que el gobierno tendrá próximamente un consejo de gabinete en la Antártica chilena.

En detalle, en entrevista con radio Polar el secretario de Estado señaló: " Hay un acuerdo del gabinete, con el visto bueno y el impulso del Presidente José Antonio Kast de que en el próximo periodo estival tengamos el primer consejo de gabinete en pleno en la Antártica" .

“El Rey de España ha manifestado interés a venir y va a ser invitado. El Presidente ha dado una instrucción clara a la rama y a todas las entidades, Cancillería, todos aquellos que tenemos que ver con la Antártica Chilena, a trabajar para potenciarla”, continuó.

Dicho eso, abordó los desafíos para la zona: “Hubo algunas situaciones que han decaído, había una menor inversión, pero más que mirar para atrás, miremos para adelante. Hay un potencial enorme, tenemos una muy buena pista que puede mejorarse, tenemos una instalación que también puede mejorarse, para que la gente pueda llegar e irse en condiciones razonables, y hay mucho espacio para crear”.

“Por supuesto, parte importante es investigación científica, pero también hay gente que quiere conocer esa maravilla que es la Antártica Chilena”, sostuvo el ministro de Defensa.