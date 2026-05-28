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    Chile ya vive el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: la selección realiza una activación ciudadana frente a La Moneda

    Las jugadoras nacionales desarrollaron un evento que contó con el IND, la Fevochi y el COCh. Se presentó la pelota oficial del certamen y se llevaron a cabo actividades para acercar el certamen a la ciudadanía.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Las jugadoras forman parte de la activación.

    La selección nacional se prepara para el Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol que se disputará en Chile, entre el 6 y el 16 de agosto. El país ya vive la cuenta regresiva para el certamen que tendrá como sedes a Santiago, Los Andes y San Felipe.

    El combinado chileno se medirá ante Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia, República Checa.

    En ese sentido, la Federación de Vóleibol de Chile (Fevochi) y el Instituto Nacional del Deporte (IND) realizaron una masiva activación ciudadana junto al equipo nacional. También estuvieron presentes autoridades deportivas y cientos de personas que participaron de una jornada que tenía como objetivo acercar el torneo a la ciudadanía.

    Las calles de Santiago fueron el escenario de la actividad, donde se presentó el balón oficial del Mundial: Mikasa, que se destaca por su tecnología y calidad.

    En el evento estuvieron presentes Lorena Castillo Cabrera, directora nacional del IND; Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile; Jorge Pino Madrid, presidente de Fevochi; y el plantel de la selección chilena juvenil, encabezado por la capitana Dominga Sotomayor.

    La selección chilena que disputará el Mundial de Vóleibol femenino Sub 17.

    La jornada de activación

    En la jornada de activación, las jugadoras nacionales realizaron una dinámica deportiva junto a las autoridades y a transeúntes, quienes pudieron jugar con la pelota oficial del certamen planetario juvenil. La actividad se desarrolló en el Paseo Bulnes, frente al Palacio de La Moneda.

    Castillo valoró la relevancia del Mundial como oportunidad para impulsar el deporte femenino en el país: “A través de la organización de este Mundial, cumplimos la misión fundamental del IND: llevar el alto rendimiento a la ciudadanía. Este torneo representa una oportunidad concreta para impulsar el deporte femenino y motivar a nuevas generaciones de niñas y jóvenes a vincularse con la actividad física y el alto rendimiento”, afirmó.

    Este torneo no tiene precedentes. Es el evento más importante en la historia del voleibol chileno y una vitrina para mostrar el talento juvenil que estamos formando”, añadió Pino.

    Cabe mencionar que el Mundial ha causado una alta atracción para el público. Las entradas, que han tenido una alta demanda, se pueden obtener a través de Ticketpro.

    En cuanto a los valores, los tickets para el Estadio Nacional fluctúan entre $ 4.600 (fase inicial), $ 6.720 (semifinales) y $ 8.960 (finales), mientras que en Los Andes y San Felipe tendrán un valor único de $ 4.600 durante todo el torneo.

    Lorena Castillo, directora nacional del IND, junto a Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh en la activación. Foto: IND.
    Más sobre:VóleibolPolideportivoMundial de Vóleibol femenino Sub 17Federación de VóleibolFevochiJorge Pino MadridMiguel Ángel MujicaINDLorena CastilloCOCh

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