La advertencia de Felipe Loyola antes del amistoso de la Roja frente a Portugal: “Nada más lindo que arruinarles la fiesta”.

La selección chilena ya trabaja en Juan Pinto Durán bajo las órdenes de Nicolás Córdova con miras a los amistosos frente a Portugal y RD Congo. En la antesala de los partidos, uno de los jugadores que tomó la palabra fue Felipe Loyola. El volante de Pisa aborda los desafíos que tiene la Roja por delante.

“Sabemos que son rivales competitivos, que tienen jugadores, en el caso de Portugal, en el primer nivel y en los mejores equipos del mundo. Es motivante para nosotros competir con ese nivel, la vara que nos pondrán en frente es una linda competencia”, señaló el mediocampista.

El cuadro europeo llega con sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo, anticipando su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. “Juegan en los mejores equipos así que no hay nada más lindo que competir y arruinarles la fiesta en Portugal, con su gente. Tenemos que ir pensando en ganar”, dijo Loyola.

Loyola en un partido de la Roja. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El jugador del Pisa también se refirió al momento que vive la Selección y al trabajo que desarrolla el plantel durante el proceso encabezado por Córdova. “Desde mi postura, siempre doy lo mejor, con sacrifico, garra y motivar a mis compañeros. Tenemos futbolistas para jugar bien así que estoy contento con los compañeros que están, confío en este proceso y jugadores que nos van a dar mucho”, comentó.

En esa línea, recalcó el compromiso del plantel y el objetivo de aprovechar esta fecha FIFA para consolidar una idea de juego. “Vamos a trabajar para que a la Selección le vaya bien, no hay nada más lindo que ponerse la Roja y defenderla a muerte”, afirmó.

Loyola también fue consultado por su presente y las versiones que rodean a su futuro tras el descenso del Pisa a la Serie B de Italia. “Mi cabeza está totalmente en la Selección. Mi objetivo es venir a aportar al grupo, hacerlo lo mejor posible en estos partidos. Sabemos que tenemos unos desafíos súper importantes con Portugal y Congo, que son selecciones competitivas y que están en el Mundial”, expresó.

“Me vengo a entregar al 100%, a trabajar bien. Luego estarán las vacaciones y se decidirá qué va a pasar con mi futuro, pero tengo la cabeza acá. Vengo a dar lo mejor posible y vamos a ir a competir en estos dos partidos”, añadió.

Sobre el funcionamiento que pretende el cuerpo técnico, Loyola explicó que la intención es tener intensidad. “Tratar de tener la posesión del balón y jugar hacia adelante. Eso es súper importante para la idea que tenemos”, indicó.

El volante remarcó en la confianza que existe dentro del plantel de la Roja respecto del período interino que encabeza Córdova desde el segundo semestre de 2025. “Confío en este proceso, como vengo diciendo, y en estos jugadores que nos van a dar mucho”, sostuvo.

Finalmente, Loyola se refirió a las ausencias de Marcelino Núñez y Erick Pulgar. “Son muy buenos jugadores que hoy en día no pueden estar con nosotros, pero estoy yo, Rodrigo (Echeverría) y viene Vicente (Pizarro). Estamos recibiendo de muy buena forma a Nils (Reichmuth), que también juega en el mediocampo”, enfatizó.