Daniel Díaz, dirigente de Chuquicamata, será el representante de los trabajadores en directorio de Codelco

Santiago, 28 de Abril de 2026. Fachada del edficio de Codelco en calle Huerfanos en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Daniel Díaz Olguín, dirigente sindical de la división Chuquicamata, integrará el directorio de Codelco como representante de los trabajadores por los próximos cuatro años.

Así se oficializó esta tarde en la página web de la corporación, donde se informó que el periodo de Díaz se extenderá entre el 27 de mayo de 2026 y el 26 de mayo de 2030.

Díaz, elegido de una quina presentada en abril por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) por el Presidente José Antonio Kast, reemplazará a Nelson Cáceres Hernández, quien también integraba la lista de cinco postulante como posibilidad de reelección.

El dirigente elegido es director del llamado Sindicato Minero de Trabajadores de Chuquicamata e integrante del consejo de la FTC. Había protagonizado una polémica en 2020, cuando también integró la quina presentada al en ese entonces presidente Sebastián Piñera, pero su nombre fue rechazado por los demás sindicatos 1, 2 y 3 de Chuqui.

Los otros candidatos presentados por la FTC eran Rodrigo Delgado Delgado, del sindicato Planta y Administración Radomiro Tomic; Andrés Pizarro Cofré, del sindicato N°2 Potrerillos de la división El Salvador; Nelson Cáceres Hernández, del sindicato Industrial de Integración Laboral de Andina; y Juan Cantillana Montecinos, del sindicato El Teniente.

Con la designación de Díaz, se completa la nómina de la nueva mesa al mando de la compañía estatal y que preside a contar de este miércoles Bernardo Fontaine Talavera hasta el 26 de mayo de 2030.

Junto a Fontaine, fueron designados directores por la Presidencia Luz Granier Bulnes y Alejandro Canut de Bon para el periodo que va desde el 22 de mayo de 2026 al 21 de mayo de 2030.

Ellos se suman a Eduardo Bitran Colodro, que debe dejar su sillón el 10 de mayo del próximo año, mismo día que concluye su periodo Ricardo Álvarez Fuentes.

Por su parte, Alfredo Moreno Charme concluye su periodo el 13 de mayo de 2029, igual fecha que Tamara Agnic Martínez.

El otro director representante de trabajadores, pero de las agrupaciones de profesionales, es Ricardo Calderón Galaz, cuyo mandato termina el 22 de abril de 2029.