Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud

La votación, aprobada por 254 votos a favor y ninguno en contra, pone fin a la ley del siglo XVII conocida como "Código Negro", firmada por el rey Luis XIV en 1685.

Durante casi dos siglos después de que Francia aboliera la esclavitud, la ley de la era colonial que clasificaba a los seres humanos como propiedad permaneció discretamente vigente. El jueves, 28 de mayo, los legisladores finalmente dieron el paso para eliminarla.

El proyecto de ley, aprobado por la Asamblea Nacional, deroga el Código Negro, o Code Noir, el decreto firmado en 1685 por el rey Luis XIV para regular a las personas esclavizadas en las colonias francesas.

La ley convertía a los seres humanos en bienes muebles, permitiendo que fueran explotados, golpeados, vendidos, violados y asesinados, y Francia nunca la había eliminado formalmente.

Ese descubrimiento ha dejado consternadas a muchas personas.

French lawmakers has voted unanimously to repeal the Code Noir, a colonial-era law that classified enslaved people as property, in a landmark reckoning with one of the darkest pillars of France’s imperial past.https://t.co/96Oda85Qk0 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 28, 2026

“Eso me impacta”, dijo Muriel Jean-Baptiste, una enfermera nacida en París cuyos padres son originarios de Martinica, un departamento francés de ultramar en el Caribe.

“Una ley que trataba a las personas negras como propiedad simplemente seguía ahí”, afirmó.

El alcance del código era total. El artículo 44 declaraba que las personas esclavizadas eran “bienes muebles”. Otros apartados ordenaban mutilaciones para quienes escaparan y establecían que el testimonio de una persona esclavizada no tenía ningún valor.

Los 60 artículos del Código Negro “nunca deberían haber sobrevivido a la abolición de la esclavitud” en el siglo XIX, declaró el presidente Emmanuel Macron la semana pasada.

“El silencio, incluso la indiferencia, que hemos mantenido durante casi dos siglos frente a este Código Negro ya no es un simple descuido”, afirmó Macron. “Se ha convertido en una forma de ofensa”.

Como otros presidentes franceses antes que él, Macron evitó ofrecer disculpas.

L'Assemblée nationale vote aujourd'hui l'abolition de l'infâme « Code noir » applicable aux esclaves, adopté sous l'Ancien Régime.



Les députés, par leurs votes, honorent la mémoire des esclaves insoumis et des républicains révolutionnaires conséquents qui ont obtenu la première… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 28, 2026

Francia protagonizó el tercer mayor comercio de esclavos del mundo, trasladando a cerca de 1,4 millones de africanos hacia plantaciones cuyo azúcar enriqueció ciudades francesas como Nantes y Burdeos. Más tarde, su imperio se extendió por cuatro continentes.

Otros consideran la derogación como algo más revelador: un síntoma, argumentan, de un país que aún no ha enfrentado plenamente ese pasado, y apenas uno de muchos pasos lentos en ese camino.

En términos legales, eliminar oficialmente el código era la parte fácil, dicen los observadores. El Código Negro perdió toda autoridad en 1848, cuando Francia abolió la esclavitud.

Sin embargo, Francia no renunció a sus colonias esclavistas: las cuatro más antiguas -Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa y Reunión- fueron convertidas en departamentos franceses de ultramar en 1946. Eso significa que son gobernados desde París como cualquier otra región francesa.

Sus aproximadamente 1,9 millones de habitantes, en su mayoría descendientes de personas esclavizadas, son ciudadanos franceses.

A pesar de formar plenamente parte de Francia, los departamentos de ultramar siguen estando entre los territorios más pobres del país. El desempleo duplica aproximadamente la tasa de la Francia continental, y más de tres cuartas partes de los hogares de Mayotte viven por debajo de la línea nacional de pobreza.

Les députés français abrogent le Code noir, 178 ans après l'abolition de l'esclavage

➡️ https://t.co/zZjVHgBBvB pic.twitter.com/PrSR7H5jeG — FRANCE 24 Français (@France24_fr) May 28, 2026

Antes de descubrir la verdad, el diputado francés que impulsó la propuesta de derogación no sabía que la ley seguía existiendo.

Max Mathiasin, originario de Guadalupe, había comprado ejemplares del texto a lo largo de los años y los tenía guardados en su estantería.

“Como tataranieto de personas esclavizadas, nunca había podido leerlo completo”, dijo. “Esto fue hecho por seres humanos contra otros seres humanos”.

Para él, la votación es “una forma de devolver dignidad a nuestros antepasados, de restaurar nuestra humanidad” ante una Francia cuyo lema es libertad, igualdad y fraternidad. “Significa estar a la altura de la promesa republicana”.

Esa promesa, sostiene, sigue incumplida en el propio país.

“En Guadalupe”, dijo Mathiasin, “en los puestos más importantes, en las estructuras del Estado, son blancos”.