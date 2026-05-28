Bancada de RN anuncia que solicitarán creación de CEI tras denuncia del Ejecutivo a Junaeb por pagos irregulares en raciones no entregadas

Luego de darse a conocer los resultados de una auditoría al Estado por parte del actual gobierno, la que habría detectado una serie de irregularidades al interior de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb), desde la bancada de Renovación Nacional (RN) anunciaron que impulsarán una serie de medidas de fiscalización.

Según detallaron en la pesquisa interna, en Junaeb se habría localizado pagos irregulares por raciones que nunca se entregaron, cifras que sobrepasarían los 14 mil millones de pesos en la época de Camila Rubio como directora.

Esta situación llevó a que el actual director de la entidad, Fernando Peña, anunciara que desde el Ejecutivo realizarían una denuncia a la Fiscalía, siendo así Junaeb la primera institución que el gobierno impulsa una investigación por el Ministerio Público tras lo revelado en la auditoría.

Así las cosas, desde la bancada de RN señalaron que “los recursos destinados a apoyar a los estudiantes más vulnerables de Chile deben administrarse con total transparencia y rigor, por lo que cualquier antecedente que pueda comprometer el correcto uso de fondos públicos debe ser investigado hasta las últimas consecuencias”.

Por lo anterior, entre las medidas que impulsarán será el desarrollo de una sesión especial en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en la cual las autoridades correspondientes deberán entregar explicaciones sobre esta situación.

Además, los diputados Luis Pardo, Diego Schalper y Eduardo Durán habrían solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) “requerir todos los antecedentes necesarios de los órganos de la Administración del Estado para deducir querella e impulsar la persecución penal de quienes resulten responsables”.

A esto, también sumaron que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI), en la que esperan se esclarezcan posibles responsabilidades administrativas y políticas.

Según detalla el texto entregado por los parlamentarios al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, resulta necesario "analizar si existieron alertas internas, auditorías, informes, comunicaciones o antecedentes previos que advirtieran sobre la falta de entrega de servicios, sobreprecios o inconsistencias contractuales, y si tales alertas fueron oportunamente atendidas por las autoridades competentes".

“Vamos a insistir con la comisión especial en la comisión de educación y en todas las demás herramientas de fiscalización con las que podamos aportar al esclarecimiento de estos hechos”, señaló al respecto el diputado Luis Pardo (RN).